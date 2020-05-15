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Инвестиции (проекты)

На Нижне-Шапшинском месторождении пройдет реконструкция

На Нижне-Шапшинском месторождении пройдет реконструкция

15 мая 2020, 14:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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Ханты-Мансийский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию приемо-сдаточного пункта Нижне-Шапшинского нефтяного месторождения. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение. 

Нижне-Шапшинское нефтяное месторождение, расположенное в пределах Салымского нефтегазоносного района, – одно из крупнейших по запасам углеводородов в Западной Сибири. Разработку месторождения ведет компания «РуссНефть», входящая в Группу «Сафмар». 

Проектной документацией, получившей положительное заключение Ханты-Мансийского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция приемо-сдаточного пункта, предназначенного для учета количества и оценки качества нефти при ее передаче принимающей стороне. Его проектная производительность по жидкости составит 1,9 млн тонн в год. 

В ходе реконструкции приемо-сдаточного пункта построят новый блок системы измерения количества и качества нефти, блок эталонной поверочной установки, операторную, а также узел редуцирования давления, молниеотводы, емкости для отвода поверхностных стоков и иные производственные и вспомогательные сооружения. 

Ближайший населенный пункт - деревня Семейка - расположен в 21,7 км от производственной площадки месторождения. Подъезд к участку строительства осуществляется по развитой сети автодорог в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Генеральный проектировщик – ООО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт рационального природопользования-Тюмень». 

Фото: ПАО НК «РуссНефть»

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