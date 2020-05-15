COVID-19 COVID-19

Смотрите еженедельные прямые трансляции 15 мая с 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Инвестиции (проекты)

На реконструкцию парка Приокский в Нижнем Новгороде потратят почти 4 млрд рублей

На реконструкцию парка Приокский в Нижнем Новгороде потратят почти 4 млрд рублей

15 мая 2020, 16:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
205

Летом в Нижнем Новгороде начнутся работы по комплексному благоустройству городского парка Приокский, сообщает RosTender.info.
Реконструкция парка проводится в рамках подготовки к празднованию 800-летия основания Нижнего Новгорода. Согласно проекту, парк планируется разделить на несколько зон. В детской части будет находиться веревочный городок, тематические площадки, обучающие инсталляции, ДЮСШ по горнолыжному спорту и канатная дорога.

В спортивной части расположатся воркаут площадки, скалодром, прокат оборудования. На центральном спуске появятся кафе и рестораны, сцена, смотровая башня. Также в парке будет построен подвесной мост, причал и яхт-клуб, установлен панорамный лифт. Кроме того, здесь будет находиться инновационная деревня с парковыми коворкингами и павильонами стартапов. Как следует из материалов тендера, благоустройство общественной зоны должно быть завершено до 20 декабря 2021 года.

Департамент экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода объявил тендер по выбору подрядчика для выполнения работ. Максимальная стоимость контракта, который заключат с победителем, составляет 3 млрд 900 млн рублей. Заявки на участие принимают до 1 июня, на следующий день подведут его итоги.

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: РосТендер

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Липецкий завод в 15 раз увеличит выпуск устройств для обеззараживания помещений
В Обнинске в 2022 году откроется новое здание Государственного архива РФ
Строительство нового моста через реку Зея начинается в Амурской области
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно