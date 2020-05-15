Летом в Нижнем Новгороде начнутся работы по комплексному благоустройству городского парка Приокский, сообщает RosTender.info.

Реконструкция парка проводится в рамках подготовки к празднованию 800-летия основания Нижнего Новгорода. Согласно проекту, парк планируется разделить на несколько зон. В детской части будет находиться веревочный городок, тематические площадки, обучающие инсталляции, ДЮСШ по горнолыжному спорту и канатная дорога.

В спортивной части расположатся воркаут площадки, скалодром, прокат оборудования. На центральном спуске появятся кафе и рестораны, сцена, смотровая башня. Также в парке будет построен подвесной мост, причал и яхт-клуб, установлен панорамный лифт. Кроме того, здесь будет находиться инновационная деревня с парковыми коворкингами и павильонами стартапов. Как следует из материалов тендера, благоустройство общественной зоны должно быть завершено до 20 декабря 2021 года.

Департамент экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода объявил тендер по выбору подрядчика для выполнения работ. Максимальная стоимость контракта, который заключат с победителем, составляет 3 млрд 900 млн рублей. Заявки на участие принимают до 1 июня, на следующий день подведут его итоги.



