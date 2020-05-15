Осенне-зимний период 2019 - 2020 года филиал «Россети Центр Курскэнерго» прошёл успешно. Количество технологических нарушений в сетях 0,4-110 кВ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилось.

Показатели SAIDI (средняя продолжительность технологического нарушения на точку поставки), SAIFI (средняя частота прекращения передачи электроэнергии на точку поставки) Курскэнерго улучшило на 51,7 % и 57,0 %.

Надёжное электроснабжение обеспечивали 130 бригад в составе 822 человек, укомплектованных 183 единицами авто- и спецтехники, 107 передвижными резервными источниками электроснабжения общей мощностью 1,5 МВт. При приближении циклонов, заметном ухудшении погоды, угрожавшем надежной работе сетей, оперативным Штабом Курскэнерго предпринимались меры по консолидации сил и средств и приведению их в полную готовность к проведению аварийно-восстановительных работ.

Залогом надежной работы электрических сетей Курскэнерго в отопительном периоде 2019 – 2020 года стала реализация комплекса подготовительных мероприятий. Так, специалисты Курскэнерго провели ремонт оборудования на 321 трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ (ТП), отремонтировали более 1 829 км воздушных линий электропередачи (ВЛ) 0,4 -110 кВ.

С целью предотвращения аварийности от древесно-кустарниковой поросли энергетики расчистили 908,7 га трасс ЛЭП различного уровня напряжения.

Известно, что период ОЗП – это время проверки на прочность, как техники, оборудования, так и персонала предприятия. В период подготовки к зимнему максимуму нагрузок было проведено 34 тренировки и межведомственных учений по ликвидации технологических нарушений, в том числе с участием подразделений ГУ МЧС России по Курской области, органами местного самоуправления, организациями ЖКХ. Профессиональную подготовку и обучение прошли более 1200 сотрудников Курскэнерго, более 300 работников получили вторую профессию.

Выполнение комплекса этих и других мероприятий позволило повысить надежность питающих центров, снизить риски возникновения аварийных ситуаций, а в целом – обеспечить надежное и качественное электроснабжение потребителей.