Управление по охране окружающей среды штата Западная Австралия (Environmental Protection Authority of Western Australia, EPA) рекомендовало Министерству окружающей среды штата (Ministry for Environment) одобрить предложенный проект строительства гибридного энергетического комплекса в составе ветровой и солнечной генерации – Asian Renewable Energy Hub – суммарной мощностью 15 ГВт.

Проект Asian Renewable Energy Hub, стоимость которого составляет $ 14 млрд, реализуется компанией NW Interconnected Power. Энергокомплекс, который планируется разместить в регионе Пилбара (Pilbara) на севере штата, включает в себя комплекс солнечной фотоэлектрический генерации мощностью 2 000 МВт и до 1 743 ветряных турбин. Asian Renewable Energy Hub будет подключен к энергосистеме четырьмя HVDC ЛЭП и выработанная им электроэнергия будет подаваться в центр производства зеленого водорода для внутренних продаж и экспорта в Азию. NW Interconnected Power рассчитывает принять окончательное инвестиционное решение по проекту к 2025 г., строительные работы начать в 2026 г., а первую электроэнергию выдать в 2027 г.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata