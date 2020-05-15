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15 мая 2020, 09:15
Рубрика: За рубежом
Метки: Enerdata, АВСТРАЛИЯ, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика
Управление по охране окружающей среды штата Западная Австралия (Environmental Protection Authority of Western Australia, EPA) рекомендовало Министерству окружающей среды штата (Ministry for Environment) одобрить предложенный проект строительства гибридного энергетического комплекса в составе ветровой и солнечной генерации – Asian Renewable Energy Hub – суммарной мощностью 15 ГВт.
Проект Asian Renewable Energy Hub, стоимость которого составляет $ 14 млрд, реализуется компанией NW Interconnected Power. Энергокомплекс, который планируется разместить в регионе Пилбара (Pilbara) на севере штата, включает в себя комплекс солнечной фотоэлектрический генерации мощностью 2 000 МВт и до 1 743 ветряных турбин. Asian Renewable Energy Hub будет подключен к энергосистеме четырьмя HVDC ЛЭП и выработанная им электроэнергия будет подаваться в центр производства зеленого водорода для внутренних продаж и экспорта в Азию. NW Interconnected Power рассчитывает принять окончательное инвестиционное решение по проекту к 2025 г., строительные работы начать в 2026 г., а первую электроэнергию выдать в 2027 г.
Информационно-аналитический ресурс Enerdata
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