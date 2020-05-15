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За рубежом

В Западной Австралии планируется построить гибридный энергокомплекс в составе ветровой и солнечной генерации мощностью 15 ГВт

В Западной Австралии планируется построить гибридный энергокомплекс в составе ветровой и солнечной генерации мощностью 15 ГВт

15 мая 2020, 09:15
Рубрика: За рубежом
Метки: Enerdata, АВСТРАЛИЯ, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Управление по охране окружающей среды штата Западная Австралия (Environmental Protection Authority of Western Australia, EPA) рекомендовало Министерству окружающей среды штата (Ministry for Environment) одобрить предложенный проект строительства гибридного энергетического комплекса в составе ветровой и солнечной генерации – Asian Renewable Energy Hub – суммарной мощностью 15 ГВт.

Проект Asian Renewable Energy Hub, стоимость которого составляет $ 14 млрд, реализуется компанией NW Interconnected Power. Энергокомплекс, который планируется разместить в регионе Пилбара (Pilbara) на севере штата, включает в себя комплекс солнечной фотоэлектрический генерации мощностью 2 000 МВт и до 1 743 ветряных турбин. Asian Renewable Energy Hub будет подключен к энергосистеме четырьмя HVDC ЛЭП и выработанная им электроэнергия будет подаваться в центр производства зеленого водорода для внутренних продаж и экспорта в Азию. NW Interconnected Power рассчитывает принять окончательное инвестиционное решение по проекту к 2025 г., строительные работы начать в 2026 г., а первую электроэнергию выдать в 2027 г.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

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