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Инвестиции (проекты)

На фасаде зала "Звездный" в Феодосии зажгутся звезды

На фасаде зала Звездный в Феодосии зажгутся звезды

19 мая 2020, 13:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Электроэнергетика 

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В Феодосии летом начнут капитальный ремонт в концертном зале «Звездный» на улице Генерала Горбачева, сообщает RosTender.info. В зале обновят отделку внутренних помещений, сделают ремонт фасада. На фасаде, в частности, установят светодиодную подсветку, имитирующую звездное небо. В зрительном зале и в технических помещениях установят новое оборудование на 12,5 млн рублей. Как ожидается, зал откроется после ремонта в ноябре 2020 года.

В целом на капремонт планируют направить 32,5 млн рублей. Средства поступят из выделенной бюджету Республики Крым субсидии из федерального бюджета в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года.
Крымская Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры объявила тендер по выбору подрядчика для проведения работ. Заявки на участие в тендере принимают до 27 мая, в этот же день выберут победителя.
 

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