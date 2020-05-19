На фасаде зала "Звездный" в Феодосии зажгутся звезды

В Феодосии летом начнут капитальный ремонт в концертном зале «Звездный» на улице Генерала Горбачева, сообщает RosTender.info. В зале обновят отделку внутренних помещений, сделают ремонт фасада. На фасаде, в частности, установят светодиодную подсветку, имитирующую звездное небо. В зрительном зале и в технических помещениях установят новое оборудование на 12,5 млн рублей. Как ожидается, зал откроется после ремонта в ноябре 2020 года.

В целом на капремонт планируют направить 32,5 млн рублей. Средства поступят из выделенной бюджету Республики Крым субсидии из федерального бюджета в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года.

Крымская Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры объявила тендер по выбору подрядчика для проведения работ. Заявки на участие в тендере принимают до 27 мая, в этот же день выберут победителя.

