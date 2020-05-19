Энергетики «Россети Московский регион» провели урок по электробезопасности для второклассников МОУ «Рождественская СОШ» Истринского г.о. в режиме онлайн. Ведущий специалист охраны труда филиала «Московские кабельные сети» Кристина Максимычева рассказала ребятам о том, как обращаться с электричеством в быту, в условиях самоизоляции. Она обратила внимание школьников и их родителей на перекрученные шнуры бытовых приборов, повреждённые выключатели, розетки. Пользоваться ими очень опасно, также как и тянуть вилку из розетки за провод или прикасаться к электроприборам мокрыми руками, ведь напряжение, получившее распространение в быту, составляет 220-380 вольт. Для сравнения, в батарейках, которые установлены, например, в игрушках, напряжение 12 вольт.

Также в ходе онлайн-урока были рассмотрены правила электробезопасности вне дома. Лектор напомнила, что большую опасность представляет оборванный провод воздушной линии электропередачи. Человек может оказаться под так называемым «шаговым напряжением», из-за чего в ногах возникают судороги, пострадавший падает, и цепь тока замыкается вдоль его тела через дыхательные мышцы и сердце. Поэтому подходить к оборванному проводу нельзя на расстояние 8-10 метров - это примерно 20 шагов. Если все-таки человек оказался в опасном радиусе, то выходить из него следует «гусиным шагом».

«Безопасного электричества не бывает», - резюмировала в конце онлайн-урока Кристина Максимычева и рекомендовала родителям, которые также стали слушателями урока, вместе с детьми изучить познавательные пособия на сайте компании «Россети Московский регион». Там же можно скачать раскраски с любимыми детскими героями фиксиками или посмотреть видеоролики и мультфильмы, которые наглядно объясняют основные правила электробезопасности.

Справочно:

Благотворительный проект «Россети Московский регион» «Доброе электричество – детям» стартовал в 2009 году. За 11 лет энергетиками компании проведено более 2,5 тысяч уроков в учебных заведениях Москвы и Подмосковья с участием свыше 75 тысяч детей. Урок или домашнюю беседу по электробезопасности, которая может спасти жизнь и здоровье вашего ребенка, также можно провести самостоятельно, воспользовавшись специальным разделом «Доброе электричество – детям» на сайте компании.