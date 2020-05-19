COVID-19 COVID-19

Смотрите еженедельные прямые трансляции 22 мая с 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Модернизация

"Россети Московский регион" проводят онлайн-уроки по электробезопасности

Россети Московский регион проводят онлайн-уроки по электробезопасности

19 мая 2020, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: МОЭСК, РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, ОНЛАЙН
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 3 мин
182

МОЭСК, Россети Московский регион, онлайн

Энергетики «Россети Московский регион» провели урок по электробезопасности для второклассников МОУ «Рождественская СОШ» Истринского г.о. в режиме онлайн. Ведущий специалист охраны труда филиала «Московские кабельные сети» Кристина Максимычева рассказала ребятам о том, как обращаться с электричеством в быту, в условиях самоизоляции. Она обратила внимание школьников и их родителей на перекрученные шнуры бытовых приборов, повреждённые выключатели, розетки. Пользоваться ими очень опасно, также как и тянуть вилку из розетки за провод или прикасаться к электроприборам мокрыми руками, ведь напряжение, получившее распространение в быту, составляет 220-380 вольт. Для сравнения, в батарейках, которые установлены, например, в игрушках, напряжение 12 вольт.

Также в ходе онлайн-урока были рассмотрены правила электробезопасности вне дома. Лектор напомнила, что большую опасность представляет оборванный провод воздушной линии электропередачи. Человек может оказаться под так называемым «шаговым напряжением», из-за чего в ногах возникают судороги, пострадавший падает, и цепь тока замыкается вдоль его тела через дыхательные мышцы и сердце. Поэтому подходить к оборванному проводу нельзя на расстояние 8-10 метров - это примерно 20 шагов. Если все-таки человек оказался в опасном радиусе, то выходить из него следует «гусиным шагом».

«Безопасного электричества не бывает», - резюмировала в конце онлайн-урока Кристина Максимычева и рекомендовала родителям, которые также стали слушателями урока, вместе с детьми изучить познавательные пособия на сайте компании «Россети Московский регион». Там же можно скачать раскраски с любимыми детскими героями фиксиками или посмотреть видеоролики и мультфильмы, которые наглядно объясняют основные правила электробезопасности.

 

Справочно:

Благотворительный проект «Россети Московский регион» «Доброе электричество – детям» стартовал в 2009 году. За 11 лет энергетиками компании проведено более 2,5 тысяч уроков в учебных заведениях Москвы и Подмосковья с участием свыше 75 тысяч детей. Урок или домашнюю беседу по электробезопасности, которая может спасти жизнь и здоровье вашего ребенка, также можно провести самостоятельно, воспользовавшись специальным разделом «Доброе электричество – детям» на сайте компании.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ПАО "МОЭСК"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Первый энергоблок Приморской ТЭС синхронизирован с сетью
В текущем году
Участие электростанций в НПРЧ позволило обеспечить стабильную работу ЕЭС России при существенном небалансе мощности вследствие аварии

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно