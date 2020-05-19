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Модернизация

"Россети Юг" обеспечила электроэнергией крупные сельхозпредприятия Волгоградской области

Россети Юг обеспечила электроэнергией крупные сельхозпредприятия Волгоградской области

19 мая 2020, 13:30
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК ЮГА, РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика 

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В апреле специалисты волгоградского филиала «Россети Юг» обеспечили электроэнергией склады трех крупных сельхозпроизводителей Волгоградской области.

Энергетики подключили к электросетям компании зернохранилища двух крестьянско-фермерских хозяйств Октябрьского и Киквидзенского районов Волгоградской области, занимающихся растениеводством, а также склад для хранения сельскохозяйственной продукции крупного предприятия Городищенского района. Предоставленная мощность 635 кВт нужна для работы холодильного оборудования, систем вентиляции, охранных комплексов, освещения. Также, в прошедшем месяце специалисты компании подключили внешнее электропитание к дизель-электрическому крану на гусеничном ходу, который будет использоваться для строительства крупного логистического центра в Дзержинском районе Волгограда. На участке ремонта автомобильной дороги в Еланском районе энергетики подключили временную стоянку дорожно-строительной техники компании «Волгодон» с автозаправочной станцией.

Всего начала года специалисты волгоградского филиала «Россети Юг» исполнили обязательства по 540 договорам технологического присоединения, предоставив новым потребителям 10 МВт мощности. За этот период в филиал поступило более 720 заявок на подключение к сетям энергокомпании, общая запрашиваемая мощность составила 42,6 МВт.

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