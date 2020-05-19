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Инвестиции (проекты)

В Ярославле началось строительство современного ФОКа открытого типа

В Ярославле началось строительство современного ФОКа открытого типа

19 мая 2020, 17:59
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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В Заволжском районе Ярославля на улице Спартаковской, на территории стадиона «Каучук», началось строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа.

– Многофункциональный ФОК будет создан в рамках национального проекта «Демография» и федерального проекта «Спорт ― норма жизни» в одном из самых удаленных жилых районов города, где в настоящее время есть высокая потребность в современной и качественной спортивной инфраструктуре, – отметил заместитель председателя правительства области Максим Авдеев. – Стоимость проекта – порядка 25 миллионов рублей. 

Объект будет состоять из двух частей – спортивного ядра и универсальной игровой площадки. Занятия на базе комплекса планируется проводить круглый год. 

Предусмотрено футбольное поле с искусственным газоном, хоккейная коробка на зимний период, площадки для стритбола и воркаута, круговые и прямые беговые дорожки, уличные тренажеры. Для удобства посетителей оборудуют трибуны, также будут сделаны крытые павильоны для переодевания. 

Вокруг универсальной площадки 36 на 18 метров, предназначенной для игр в волейбол, баскетбол и теннис, установят четырехметровое ограждение, на объекте сделают специальное светодиодное освещение.

Срок сдачи комплекса – 30 сентября. ​

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