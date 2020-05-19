В 2020 году в рамках заключенных контрактов «Россети Центр Белгородэнерго» построит и модернизирует в регионе 48,5 километров сетей наружного освещения вдоль 11 участков дорожной сети. В общей сложности для освещения трасс будет установлено 1049 новых светильников, в том числе 508 светодиодных.

Современное освещение появится на дорогах «Крым» - Комсомольский – Красиво в Белгородском районе, «Томаровка - Красная Яруга - Илек-Пеньковка - Колотиловка – Вязовое» в Краснояружском районе, «Белгород – Новый Оскол – Советское - Ивица» - Нечаево» в Корочанском районе, а также на участках «Солдатское-Архангельское», «Незнамово-Архангельское-Потудань-Роговатое», «Губкин-Аверино-Архангельское», «Валуйки-Уразово-Логачевка», «Валуйки-Казинка-Вериговка» в Старооскольском, Губкинском и Валуйском округах; «Волоконовка – Ливенка - Никитовка» и «Короча – Чернянка - Красное», «Томаровка - Красная Яруга - Илек-Пеньковка – Колотиловка – Мощеное - Серетино» в Красногвардейском, Корочанском районах и Яковлевском районах области.

В рамках текущей эксплуатации филиал в 2020 году планирует установить в городах и селах региона около 2500 новых светильников, еще 2600 светоточек будут поставлены под управление автоматизированной системой наружного освещения. В отдельных населенных пунктах филиал продолжит внедрять инновационные осветительные приборы, оснащенные специальными блоками индивидуального управления с возможностью диммирования светового потока. Впервые такую систему филиал применил в 2019 году на территории «умного квартала» в Белгороде. Система позволяет дистанционно регулировать световой поток, включать и выключать каждую вторую или третью светоточку, подсвечивая перекрестки, пешеходные переходы, снижая потребление в местах с наименьшей проходимостью. В прошлом году в регионе было смонтировано 800 таких инновационных светильников.

Всего же, на текущий момент в зоне обслуживания Белгородэнерго эксплуатируется более 213 тысяч светоточек. 100 % относятся к категории энергоэффективных, более 14 тысяч являются светодиодными. Управление режимами горения обеспечивается посредством автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО), которая дает возможность дистанционно контролировать состояние сетей, управлять горением пофазно по утвержденному графику или по команде диспетчера, вести учет энергопотребления. АСУНО в Белгородской области охватывает более 65% светоточек. В 2019 году в Белгородской области взят курс на модернизацию наружного освещения с увеличением доли светодиодных светильников нового поколения и совершенствованием системы управления ими.