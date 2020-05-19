Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство поисковой скважины для разработки запасов нефти Восточно-Ильинской структуры в Республике Коми. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Восточно-Ильинская структура – один из перспективных лицензионных участков в пределах Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, третьей в России по запасам нефти после Западно-Сибирской и Волго-Уральской провинций. Около половины всех разведанных запасов Тимано-Печоры сосредоточены на территории Республики Коми, где их изучением и освоением занимается ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» - дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ».

Проектной документацией, получившей положительное заключение Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство поисковой скважины № 1, предназначенной для поиска залежей углеводородов на лицензионном участке Восточно-Ильинской структуры, расположенном в Усть-Цилемском районе Республики Коми. На площадке месторождения построят вертикальную скважину проектной глубиной 2050 м, а также вертолетную площадку для транспортировки грузов и людей и другие сооружения.

Кроме того, на период строительства здесь будут размещены буровая установка, склад горюче-смазочных материалов и иные вспомогательные объекты и сооружения временного назначения. Для обеспечения транспортных связей от вертолетной площадки до куста скважин проложат автомобильные подъезды.

Проектировщик – Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в Перми.

Ранее Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проект строительства поисковой скважины Ильинской структуры в границах Предтиманского-II лицензионного участка ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Фото: ПАО «Нефтяная компания „Лукойл“»