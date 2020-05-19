Специалисты Ленинградского филиала компании «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») до конца сентября 2020 года планируют установить свыше 6,3 тысяч интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Умные счетчики будут установлены потребителям в Кущевском и Ленинградском районах Краснодарского края в рамках программы развития автоматизированного учёта электроэнергии.

Обладатели «умных» счетчиков получают целый ряд преимуществ. Прежде всего, это возможность экономить, рассчитываясь по зонам суток: счетчики можно запрограммировать (по заявке потребителя) на многотарифный учет и перенести на ночь работу энергоемких приборов. При этом, потребители освобождены от необходимости обслуживать и ремонтировать их – за эксплуатацию отвечает сетевая компания.

Кроме того, новые счетчики будут передавать показания дистанционно, так как система интеллектуального учета представляет собой комплекс современных цифровых устройств, объединенных в единую сеть. Так, информация от потребительских приборов передается на главный сервер «Россети Кубань» и далее – в энергосбытовые компании, а счета на оплату приходят как по обычной, так и по электронной почте. Посмотреть показания можно при помощи пульта.

Устанавливая счетчики на опорах ЛЭП вблизи зданий, специалисты ведут замену и подводящих к домам проводов. Вместо голого металлического провода используется самонесущий изолированный (СИП) – более надежный, экологичный и безопасный.

Графики проведения монтажных работ с учетом эпидемиологической обстановки, действующих ограничений и режима самоизоляции энергетики составляют таким образом, чтобы минимизировать неудобства для потребителей, находящихся дома на самоизоляции.

– Автоматизация систем учёта электроэнергии проводится в рамках реализации общей концепции цифровизации электрических сетей и нацпроекта «Цифровая экономика РФ». Компания «Россети Кубань» работает в концепции цифровизации с 2018 года, устанавливая своим потребителям «умные» счётчики, которые являются первым этапом перехода сетей на «цифру», – отметил директор Ленинградского филиала компании Роман Шеблаков.

Отметим, за счет реализации мероприятий по установке интеллектуальных приборов учета в зоне ответственности Ленинградского филиала уже удалось более чем на треть снизить количество хищений электроэнергии.