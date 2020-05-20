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Модернизация

Более 10 млн киловатт-часов "солнечной" электроэнергии поступило в сети калмыцкого филиала "Россети Юг" с начала года

Более 10 млн киловатт-часов солнечной электроэнергии поступило в сети калмыцкого филиала Россети Юг с начала года

20 мая 2020, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК ЮГА, РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика 

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По итогам первого квартала 2020 года в сети калмыцкого филиала «Россети Юг» поступило 10,1 млн киловатт-часов электроэнергии от объектов солнечной генерации в Малодербетовском и Яшкульском районах Калмыкии. Такого объема электроэнергии достаточно для годового потребления 6 тысячного населенного пункта.

На сегодняшний день доля «солнечной» электроэнергии в общей структуре отпуска составляет 4,7 %. Напомним, ввод в эксплуатацию СЭС состоялся в декабре 2019 года. Тогда специалисты «Россети Юг» подключили к энергосетям республики первую очередь Малодербетовской СЭС (15 МВт) и две очереди Яшкульской СЭС (33,5 МВт). Всего с начала работы СЭС в Калмыкии в сети поступило 11,3 млн киловатт-часов.

Для республики развитие возобновляемых источников энергии таких масштабов является прорывом. Калмыкия потребляет примерно 98 МВт в год, вся электроэнергия до запуска солнечных электростанций поступала из соседних регионов по воздушным сетям. Новая генерация помогает снизить энергодефицит региона, увеличивает возможность технологического присоединения новых потребителей к сетям, не нанося при этом урона экологии.

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Компания: Россети Юг

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