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Энергетики "Россети Северо-Запад" повысят надежность электроснабжения деревни Бызовая – гастрономической точки на карте Республике Коми

Филиал «Россети Северо-Запад» в Республике Коми завершает ремонт распределительных сетей 0,4 кВ, которые питают электроэнергией деревню Бызовая на правом берегу р.Печора. Работы направлены на повышение надежности и качества электроснабжения более 100 жителей населенного пункта, известного гастрономическим фестивалем «Черинянь гаж» (с коми языка «праздник рыбного пирога»).

На линиях общей протяженностью 4 км энергетики меняют 15 старых деревянных опор на современные со специальной пропиткой, 64 изолятора, расчищают просеки ЛЭП от поросли. Все работы будут завершены до конца мая.

Деревня Бызовая расположена в 17 км от г.Печора на берегу одноименной реки. С 2011 года здесь ежегодно в июне проходит гастрономический фестиваль «Черинянь гаж» - праздник коми национальных культурных традиций. Идея его создания возникла в 2010 году, когда муниципальной район «Печора» вошёл в книгу Рекордов России с «Самым длинным пирогом с рыбной начинкой - 10 метров».

Близ деревни также находится палеолитическая стоянка древнего человека Бызовая, где, возможно, обитали неандертальцы.

Фото: © Игорь Подобаев

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