Пять краболовов заложено на "Красном Сормове"

Закладка килей пяти краболовных судов состоялась 20 мая 2020 года на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба завода.

Строительство краболовов проекта КСП01 будет вестись для компаний «Северо-Западного рыбопромышленного консорциума». Строительство промысловых судов на «Красном Сормове» будет вестись впервые.

«Строительство такого непростого с технологической точки зрения проекта – новая амбициозная задача для нашего завода. Я уверен, что мы справимся с этим заказом. Тем более, как показала практика, наш завод, несмотря на непростую текущая ситуацию в мире, продолжает работать в условиях режима повышенной готовности, спускать и сдавать суда своим заказчикам», – отметил генеральный директор ПАО «Завод «Красное Сормово» Михаил Першин.

Напомним, контракты на строительство краболовных судов были заключены в феврале 2020 года с ООО «Альфа трейд», ООО «Карапакс», ООО «Фростер» и ООО «Эта-трейд». Завершить строительство партии краболовов планируется в ноябре 2024 года. Первое судно планируется передать заказчику в 2023 году, остальные в 2024.

Суда проекта КСП01 имеют длину 61,90 м, ширину – 15 м, максимальную осадку – 6,40 м. На нем расположены цистерны для живого краба объемом 60 куб м, а также морозильный грузовой трюм объемом 1 тысяча куб. м. Суда этого проекта предназначены для эксплуатации в Северной Атлантике, включая Баренцево, Норвежское, Гренландское и арктические моря.

Напомним, АО «Окская судоверфь» (Навашино, Нижегородская область, входит в UCL Holding) построит три краболовных судна по заказу для ГК «Русский краб».

Завод «Красное Сормово» основан в 1849 году. Компания входит в «Объединенную судостроительную корпорацию». Предприятие строит суда коммерческого флота, отвечающие всем требованиям международных конвенций по надежности и безопасности. Доля ПАО «Завод «Красное Сормово» в сегменте судов типа «река-море» дедвейтом до 13 тысяч т поддерживается на уровне 40%.

Фото: пресс-служба «Красного Сормова»