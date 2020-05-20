РусГидро открыло в Благовещенске вторую в Амурской области быструю зарядную станцию для электромобилей. Новая зарядная станция установлена около крупного городского торгово-развлекательного центра «Острова».

Амурская область входит в пятерку лидеров среди регионов России по количеству электромобилей. Ежегодно число электромобилей в регионе удваивается. При этом в Амурской области на электрокары отменен транспортный налог.

Первая зарядная станция РусГидро была открыта в Благовещенске в ноябре 2019 года. Множество положительных отзывов и предложений по расширению зарядной сети подтвердили востребованность услуги, в связи чем в РусГидро было принято решение о дальнейшем развитии этого направления бизнеса.

Преимущество зарядных станций РусГидро в режиме быстрого заряда: подзарядка занимает всего несколько минут, полная зарядка — менее получаса. Поддерживаются разные порты электромобилей: порт для японских автомобилей (DC) 50 кВт, порт для европейских автомобилей (DC) 50 кВт, порт Type 1/Type 2 (AC), 22 кВт. Одновременно можно заряжать две машины. Если на обычной заправке водитель платит за литры топлива, то на зарядной станции — за киловатт-час потребленной энергии. Оплата может осуществляться через мобильное приложение.

Для клиентов сети зарядных станций РусГидро работает интернет-сайт www.charge.rushydro.ru, на котором размещена подробная информация о проекте, инструкции по зарядке электромобиля, тарифы, ответы на часто задаваемые вопросы и другая полезная информация.

РусГидро уделяет большое внимание развитию проекта электрозарядных станций на Дальнем Востоке. Первая сеть на Дальнем Востоке была открыта РусГидро в сентябре 2019 года в Приморском крае. В текущем году РусГидро приступит к установке зарядных станций на территории Сахалинской области. При этом в настоящее время в РусГидро прорабатывается возможность размещения зарядных станций таким образом, чтобы обеспечить возможность поездок между ключевыми городами Дальнего Востока.