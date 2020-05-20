Санаторий МВД «Салют» в Сочи планирует создать на своей территории новый лечебно-оздоровительный комплекс, сообщает RosTender.info.

Под комплекс предполагается реконструировать здание пристройки с бассейнами. В здании усилят несущие конструкции, заменят все инженерные коммуникации, часть корпуса демонтируют. Общая площадь комплекса составит 11 тыс. кв. метров. Как ожидается, объект введут в строй в декабре 2022 года.

На реконструкцию из федерального бюджета направят 287,9 млн рублей. Администрация санатория объявила тендер по выбору подрядчика для проведения реконструкции. Заявки на участие в тендере принимают до 27 мая, в этот же день подведут итоги тендера.

Санаторий «Салют» МВД России находится в Сочи по адресу улица Санаторная, 49.