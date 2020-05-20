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Инвестиции (проекты)

В Новой Москве построят "бриллиантовый" бизнес-центр

В Новой Москве построят бриллиантовый бизнес-центр

20 мая 2020, 14:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 

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В Новой Москве на Калужском шоссе построят бизнес-центр. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе Москомархитектуры, уточнив, что заказчиком выступает «Корбис-М».

По информации пресс-службы, 9-этажное офисное здание общей площадью 20 тыс. «квадратов» с подземным паркингом возведут по адресу: пос. Сосенское, в районе деревни Мамыри, уч. 46. На первом этаже бизнес-центра расположится кафе. Проект разработан архитектурным бюро Тимура Башкаева.

Как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, в основу образа здания легло применение различных видов остекления. «Индивидуальность строению придадут многогранные фасады, образ завершат горизонтальные ламели и колонны на первом этаже», - пояснил он.

По словам автора проекта Тимура Башкаева, это здание офиса - первый корпус большого комплекса, состоящего из нескольких групп. «Корпуса будут иметь различную высоту и ориентацию, они сформируют сложную композицию вокруг небольших общественных пространств - внутренних дворов», - уточнил он.

Ранее «СГ» сообщала, что в апреле 2020 года объем сделок на рынке офисов класса А в Москве сократился на 50% по сравнению с показателем апреля прошлого года.

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