«Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») в течение 2020 года планирует установить более 77 тысяч современных приборов учета электрической энергии жителям Краснодарского края и Республики Адыгеи.

До конца года «умные» счетчики появятся также в Адыгейском, Усть-Лабинском, Ленинградском, Славянском, Армавирском, Тимашевском энергорайонах. Наибольшее количество интеллектуальных приборов – 45 тысяч – планируется установить в Краснодарском филиале компании (Северский, Динской районы Краснодарского края, Теучежский район Республики Адыгея).

Автоматизация систем учета электроэнергии проводится в рамках общей концепции цифровизации электрических сетей компании «Россети» – «Цифровая трансформация 2030».

Установка новых приборов для потребителей «Россети Кубань» производится бесплатно. Собственникам домовладений не надо заботиться об их обслуживании – за эксплуатацию, поверку и ремонт новых приборов отвечает электросетевая компания.

Для потребителей установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии имеет ряд преимуществ. Современная система учета может экономить электроэнергию, рассчитывая ее оплату по зонам суток. Новые счетчики можно запрограммировать (по заявке самого потребителя) на многотарифный учет и ночью платить за электроэнергию гораздо меньше, чем днем. Современная система также может предотвратить пожар, связанный с коротким замыканием: она находит так называемые «токи утечки» и отключает электричество.

Дополнительные преимущества заключаются в том, что показания счетчика снимаются дистанционно, без визитов инспекторов и контролеров. Системы «умного» учета представляют собой комплекс современных цифровых устройств, объединенных в единую сеть. Информация с приборов передается на главный сервер «Россети Кубань», а затем – в энергосбытовые компании.

Отметим, что для обеспечения безопасного проведения работ по монтажу новых приборов учета возможны временные ограничения энергоснабжения. Чтобы минимизировать неудобства для потребителей специалисты компании синхронизируют работы по монтажу новых счетчиков с проведением других производственных работ.

«Россети Кубань» реализует программу по автоматизации приборов учета электроэнергии с 2015 года. Фактически это первый этап перехода электросетей на «цифру». Всего на территории Краснодарского края и Республики Адыгея установлено свыше 200 тысяч новых счетчиков. Лидером в этом направлении является Сочинский энергорайон. В районах Большого Сочи и Туапсе установлено около 100 тысяч приборов.