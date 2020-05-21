AB Development построит 7 тыс кв м офисов в центре Москвы

Девелоперская компания AB Development планирует построить офисный комплекс на 7 тысяч квадратных метров рядом с памятником архитектуры – усадьбой Григория Юргенсона в Колпачном переулке в центре Москвы, написала газета "Ведомости".

"Инвестиции в строительство объекта представитель AB Development оценивает примерно в 15 миллионов долларов. Комплекс планируется ввести в эксплуатацию в конце 2021 года", - говорится в статье.

AB Development была создана бывшим топ-менеджером Hines и Horus Capital Алексеем Бланиным, напоминает издание. На ее сайте сказано, что она завершила 11 девелоперских проектов на 1 млрд долларов, среди них офисные комплексы "Большевик" и "Аркус" на Ленинградском проспекте, элитный жилой комплекс "Резиденция Моне" на Пресне.

По данным издания, управлять офисным комплексом и сдавать его площади в аренду будет компания Prime Property Management, которая уже управляет офисными комплексами Citydel на Земляном Валу и "Квадрат" на Верейской улице.

Prime Property Management будет управлять еще тремя зданиями в этом районе в интересах разных финансовых партнеров. Городскую усадьбу промышленника Андрея Кнопа (в ней в разные годы находились горком комсомола и дом приемов нефтяной компании ЮКОС) площадью 5 тысяч квадратных метров планируется реконструировать в общественный комплекс с клубным домом, студиями и галереей. Еще одно здание в Колпачном переулке площадью 1,2 тысячи квадратных метров планируется сдать в аренду одному из посольств или под резиденцию посла, в комплексе на 3 тысячи "квадратов" в Хохловском переулке также запланирован арт-квартал, сказал газете гендиректор компании Ярослав Коцюба.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

