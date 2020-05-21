Двум индустриальным паркам Подмосковья подтвердили аккредитацию

Минпромторг РФ подтвердил аккредитацию двум индустриальным паркам Подмосковья. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Подтверждена аккредитация индустриального парка «Есипово», который расположен в Солнечногорском горокруге, и индустриального парка «Серпухов» из одноименного горокруга. Аккредитация позволит паркам претендовать на региональные субсидии и помощь в реализации масштабных проектов для развития территории.