Двум индустриальным паркам Подмосковья подтвердили аккредитацию

85 лет сотрудничества: Московский метрополитен
21 мая 2020, 14:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Строительство
Минпромторг РФ подтвердил аккредитацию двум индустриальным паркам Подмосковья. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Подтверждена аккредитация индустриального парка «Есипово», который расположен в Солнечногорском горокруге, и индустриального парка «Серпухов» из одноименного горокруга. Аккредитация позволит паркам претендовать на региональные субсидии и помощь в реализации масштабных проектов для развития территории.
«Теперь управляющие компании парков могут претендовать на субсидии в части возмещения затрат на создание инженерной инфраструктуры индустриального парка», — заявила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.
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