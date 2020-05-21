Проведенный независимым системным оператором американского штата Калифорния CAISO анализ результатов работы балансирующего рынка EIM (Energy Imbalance Market) с момента его запуска 1 ноября 2014 г. по апрель 2020 г. показал, что экономия суммарных затрат за счет географической диверсификации поставок электроэнергии превысила $ 900 млн.

Целью EIM является оптимизация ценообразования при избытке дешевой ветровой и солнечной генерации. Благодаря диверсификации поставок заметно уменьшилась необходимость снижать выработку объектов на базе ВИЭ в период избыточного предложения: объемы снижения выработки ВИЭ-генерации, которых удалось избежать, составили 86 740 МВт*ч за последний квартал и 1 098 890 МВт*ч суммарно с 2014 г.

В настоящее время участниками EIM являются энергокомпании и организации восьми штатов: Калифорнии, Невады, Орегона, Вашингтона, Юты, Айдахо, Аризоны и Вайоминга. В перспективе к рынку планируют присоединиться штаты Монтана, Южная Дакота, Небраска, Нью-Мексико, Колорадо, а также мексиканский штат Северная Нижняя Калифорния. К 2022 г. в зоне обслуживания рынка CAISO должно быть размещено до 77% суммарной нагрузки всей так называемой Западной объединенной зоны (Western Interconnection).

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