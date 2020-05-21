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Модернизация

"Россети Ленэнерго" заменили самонесущий изолированный провод в 53 населенных пунктах Ленинградской области

Россети Ленэнерго заменили самонесущий изолированный провод в 53 населенных пунктах Ленинградской области

21 мая 2020, 17:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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Компания «Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») завершила замену неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП) в 53 населенных пунктах Ленинградской области. Всего энергетики смонтировали 769 км СИП.

Специалисты провели реконструкцию 86 воздушных линий напряжением 6-10 кВ. Улучшено электроснабжение потребителей Куземкинского (Кингисеппский район), Громовского, Плодовского (Приозерский район), Мелегежского, Цвылевского (Тихвинский район), Лисинского (Тосненский район), Алеховшинского (Лодейнопольский район), Сусанинского, Пудомягского (Гатчинский район) и других поселений.

СИП обеспечивает устойчивую работу линии электропередачи даже при падении веток и деревьев на провода, налипании снега и т.д. Кроме того, снижается опасность электротравм.

Напомним, что комплексная работа по повышению качества электроснабжения «Россети Ленэнерго», включая прокладку СИП, позволила на 25% снизить количество технологических нарушений на сетях в осенне-зимний период (ОЗП) 2019-2020 года по сравнению с прошлым ОЗП.

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