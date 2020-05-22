В филиале «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») — «Чувашэнерго» завершается плановый капитальный ремонт ВЛ-110кВ Агрегатная-1,2. Линия 1978 года постройки протяженностью около 8 километров по цепям обеспечивает электроэнергией потребителей Калининского района г. Чебоксары.

Для улучшения качества электроснабжения энергетики заменили 1670 изоляторов. Стоимость капитального ремонта ВЛ составила 1,9 млн. рублей. Все работы на объекте велись в строгом соответствии с правилами защиты персонала от инфекционных заболеваний.

На сегодняшний день ВЛ-110 кВ Агрегатная-1,2 — основной источник электроснабжения для многих социально значимых объектов, в числе которых Чебоксарский агрегатный завод, фабрика «Чебоксарский текстиль», Чебоксарское троллейбусное управление и другие крупные предприятия. Также ВЛ обеспечивает электроэнергией население Калининского района г. Чебоксары общей численностью почти 54 тыс. человек.

Всего в 2020 году в филиале «Чувашэнерго» планируется отремонтировать свыше 610 км линий электропередачи всех классов напряжения, 563 трансформаторных подстанции 10/6/0,4 кВ, провести капитальный ремонт 44 подстанций 35-110 кВ. Также предусмотрена расчистка трасс линий электропередачи всех классов напряжения от древесно-кустарниковых растительности общей площадью 452,3 га.