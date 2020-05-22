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Инвестиции (проекты)

На площадке нефтерайона "Шесхарис" реконструируют систему контроля качества нефти

На площадке нефтерайона Шесхарис реконструируют систему контроля качества нефти

22 мая 2020, 15:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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Ростовский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на второй этап реконструкции системы измерений количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов на территории «Шесхариса». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение. 

Нефтебаза «Шесхарис», построенная в районе Новороссийска в 1964 году, - одно из крупнейших в системе ПАО «Транснефть» предприятий по хранению и отгрузке на экспорт нефти и нефтепродуктов. С 2012 года оператор перевалочного комплекса АО «Черномортранснефть» реализует масштабный инвестпроект по реконструкции морской и береговой инфраструктуры, а также технологического оборудования нефтебазы. 

Проектной документацией, получившей положительное заключение Ростовского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрен второй этап реконструкции системы измерений количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов, предназначенной для обеспечения коммерческого учета нефти и нефтепродуктов при отгрузке в морские суда. 

Работы пройдут в юго-западной части нефтерайона «Шесхарис» на берегу Новороссийской (Цемесской) бухты, у подножия южного склона Маркотхского хребта. Сейсмичность на проектируемом участке составляет 9 баллов. Технологическое оборудование разместят на открытых площадках, выполненных из армированного бетона. Также с учетом прокладки внутренних сетей водопровода и иных технологических коммуникаций в сейсмическом районе проведут работы по их защите. 

В ходе реализации проекта здесь установят новую систему измерения количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов, а также разместят емкости для сбора утечек и дренажа. Кроме того, построят здание эталонной поверочной установки, технологическую эстакаду, молниеотвод и другие производственные и вспомогательные сооружения и коммуникации. 

Проектировщик – АО «Институт по проектированию магистральных трубопроводов» (АО «Гипротрубопровод»). 

Ранее Ростовский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проект строительства технологических трубопроводов и комплекса зданий пожарной части, а также проект реконструкции первого причала нефтерайона «Шесхарис» в морском торговом порту Новороссийска. 

Фото: АО «Черномортранснефть»

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