Лаос планирует построить новую ГЭС Санакхам (Sanakham) мощностью 684 МВт на реке Меконг (Mekong River). Заниматься реализацией проекта строительства ГЭС планирует китайская энергокомпания Datang Sanakham Hydropower (филиал китайской государственной энергокомпании Datang International Power). Стоимость проекта по предварительным оценкам составит $ 2,1 млрд.

Лаос представил проект строительства ГЭС Санакхам в Комиссию по освоению ресурсов реки Меконг (Mekong River Commission MRC), которая даст экспертное заключение по проекту. Члены MRC, в которую входят представители Лаоса, Таиланда, Камбоджи и Вьетнама, оценят как сам проект, так и предоставляемые им возможности для трансграничной торговли электроэнергией. Процесс консультаций в MRC займет 6 месяцев. Строительство может начаться уже в 2020 г., а в эксплуатацию ГЭС планируется ввести в 2028 г. Лаос намерен экспортировать до 20 ГВт мощности своим соседям к 2030 г. В настоящее время в Лаосе на р. Меконг уже построены ГЭС Хаябури (Xayaburi) мощностью 1 285 МВт и ГЭС Дон Сахонг (Don Sahong) мощностью 260 МВт, а также запланировано строительство еще 9 ГЭС. Кроме того, планируется построить 49 ГЭС на притоках Меконга, из них в Лаосе – 30, во Вьетнаме – 14, в Камбодже – 3 и в Таиланде – 2.

Информационно-аналитический ресурс, Enerdata