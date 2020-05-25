Новая неделя - свежий выпуск журнала
25 мая 2020, 13:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Строительство
Компания «Газпром Недра» объявила тендер на строительство газовых скважин на Таб-Яхинском участке Уренгойской площади, сообщает RosTender.info.
На участке предполагается строить наблюдательные и эксплуатационные скважины на условиях раздельного сервиса. Максимальная стоимость контракта с победителем составляет 2 млрд 200 млн рублей. Предложения от участников тендера принимают до 1 июня, 3 июня подведут его итоги.
Таб-Яхинский участок расположен на востоке Уренгойского газоконденсатного месторождения. Участок был запущен в работу в 2003 году.
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