Компания «Газпром Недра» объявила тендер на строительство газовых скважин на Таб-Яхинском участке Уренгойской площади, сообщает RosTender.info.

На участке предполагается строить наблюдательные и эксплуатационные скважины на условиях раздельного сервиса. Максимальная стоимость контракта с победителем составляет 2 млрд 200 млн рублей. Предложения от участников тендера принимают до 1 июня, 3 июня подведут его итоги.

Таб-Яхинский участок расположен на востоке Уренгойского газоконденсатного месторождения. Участок был запущен в работу в 2003 году.