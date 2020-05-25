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Инвестиции (проекты)

"Газпром Недра" ищут подрядчика для строительства скважин на Таб-Яхинском участке

Компания «Газпром Недра» объявила тендер на строительство газовых скважин на Таб-Яхинском участке Уренгойской площади, сообщает RosTender.info.

На участке предполагается строить наблюдательные и эксплуатационные скважины на условиях раздельного сервиса. Максимальная стоимость контракта с победителем составляет 2 млрд 200 млн рублей. Предложения от участников тендера принимают до 1 июня, 3 июня подведут его итоги.
Таб-Яхинский участок расположен на востоке Уренгойского газоконденсатного месторождения. Участок был запущен в работу в 2003 году.

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