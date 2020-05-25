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Инвестиции (проекты)

Инвестиции в производство вилочных погрузчиков в ОЭЗ Москвы составят около 1 млрд рублей

Производитель вилочных погрузчиков - компания "Гринго" - вложит в развитие нового производства около 1 млрд рублей, строительство завода начнется в этом году на площадке "Алабушево" столичной особой экономической зоны "Технополис "Москва", сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Сейчас доля отечественной продукции в этом сегменте составляет не более 5% от общего объема потребления. Новое производство позволит существенно заменить импортную технику и к 2024 году обеспечить до 30% потребности российского рынка погрузчиков. Инвестор вложит в строительство нового завода около 1 млрд рублей, при этом его налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составят порядка 150 млн рублей в год", - цитирует пресс-служба вице-мэра Москвы Владимира Ефимова.

Отмечается, что строительство нового завода площадью 10 тыс. кв. м, административного корпуса, испытательного полигона и складских помещений будет завершено в следующем году.

"Компания "Гринго" с октября 2017 года является резидентом особой экономической зоны и пользуется соответствующими налоговыми преференциями, что дает возможность развивать производство. Так, на новом заводе будет создано более 70 новых рабочих мест", - приводит пресс-служба слова главы департамента Александра Прохорова.

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Компания: ТАСС

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