Производитель вилочных погрузчиков - компания "Гринго" - вложит в развитие нового производства около 1 млрд рублей, строительство завода начнется в этом году на площадке "Алабушево" столичной особой экономической зоны "Технополис "Москва", сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Сейчас доля отечественной продукции в этом сегменте составляет не более 5% от общего объема потребления. Новое производство позволит существенно заменить импортную технику и к 2024 году обеспечить до 30% потребности российского рынка погрузчиков. Инвестор вложит в строительство нового завода около 1 млрд рублей, при этом его налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составят порядка 150 млн рублей в год", - цитирует пресс-служба вице-мэра Москвы Владимира Ефимова.

Отмечается, что строительство нового завода площадью 10 тыс. кв. м, административного корпуса, испытательного полигона и складских помещений будет завершено в следующем году.