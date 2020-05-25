В Приморском районе Санкт-Петербурга возобновят работы на недостроенном крытом катке на улице Маршала Новикова, сообщает RosTender.info.

Каток с искусственным льдом начали строить 6 лет назад, за это время сменилось насколько подрядных организаций. Комитет по госзаказу города объявил тендер по выбору нового подрядчика, с которым планируют заключить контракт на 267 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 1 июня, в этот же день определят победителя.

Согласно материалам тендера, на объекте предстоит завершить строительство несущих конструкций и кровли, отделать фасад и внутренние помещения, провести все инженерные коммуникации, а также благоустроить территорию вокруг катка. Как ожидается, последние работы будут завершены в ноябре 2020 года, после чего его введут в строй.

По проекту, помимо ледовой арены с трибунами в спортивном комплексе разместятся залы акробатики, силовой подготовки и хореографии, буфет, раздевалки, душевые, медицинский блок с процедурным кабинетом, сауна и другие помещения. Каток планируется использовать как для тренировок спортсменов, так и для массовых катаний. Заказчиком строительства объекта выступает городской Фонд капитального строительства и реконструкции.



