Подъезд к аэропорту "Казань" реконструируют

Казанский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки проекта реконструкции участка автомобильной дороги Р-239 - важнейшей транспортной артерии региона: реконструируемый участок соединяет трассу с международным аэропортом «Казань». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Р-239 Оренбургский тракт - автомобильная дорога федерального значения протяженностью около 900 км, соединяющая города Казань, Чистополь, Альметьевск, Бугульма, Бавлы, Оренбург, Соль-Илецк и Акбулак и позволяющая подъехать к международному аэропорту «Казань».

Инженерные изыскания, результаты которых рассмотрели эксперты Казанского филиала Главгосэкспертизы России, были проведены на территории, частично расположенной в Приволжском районе города Казани, а также в границах Лаишевского муниципального района Республики Татарстан – в Большекабанском и Столбищенском сельских поселениях. Здесь будет реконструирован участок дороги Р-239 протяженностью более 5 км: он начинается от двухуровневой автомобильной развязки неподалеку от села Малые Кабаны и заканчивается на въезде на территорию международного аэропорта «Казань».

Цель реконструкции - приведение автомобильной дороги к нормативным показателям пропускной способности и снижение аварийности.

Для этого будет проведено уширение проезжей части до четырех полос движения, устроена разделительная полоса и построены новые право- и левоповоротные съезды. Запланировано и сооружение разворотной эстакады, которая нужна для разворота и заезда со стороны Казани и села Столбище в многофункциональный выставочный центр «Казань-Экспо», а также для движения в сторону Оренбурга, села Большие Кабаны и других населенных пунктов.

Работы пройдут в четыре этапа, в ходе которых также переустроят коммуникации, реконструируют транспортную развязку, построят новые путепроводы и подземные пешеходные переходы, установят наружное электроосвещение и оборудуют участок системами транспортной безопасности и средствами организации дорожного движения. Кроме того, здесь переустроят магистральный газопровод ПАО «Газпром» и магистральный этиленопровод АО «Нижнекамскнефтехим», попадающие в зону реконструкции, а также выполнят другие необходимые работы.

Застройщик - ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства». Инженерные изыскания выполнило АО «Институт проектирования транспортных сооружений».