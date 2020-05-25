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Инвестиции (проекты)

Подъезд к аэропорту "Казань" реконструируют

Подъезд к аэропорту Казань реконструируют

25 мая 2020, 14:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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Казанский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки проекта реконструкции участка автомобильной дороги Р-239 - важнейшей транспортной артерии региона: реконструируемый участок соединяет трассу с международным аэропортом «Казань». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение. 

Р-239 Оренбургский тракт - автомобильная дорога федерального значения протяженностью около 900 км, соединяющая города Казань, Чистополь, Альметьевск, Бугульма, Бавлы, Оренбург, Соль-Илецк и Акбулак и позволяющая подъехать к международному аэропорту «Казань». 

Инженерные изыскания, результаты которых рассмотрели эксперты Казанского филиала Главгосэкспертизы России, были проведены на территории, частично расположенной в Приволжском районе города Казани, а также в границах Лаишевского муниципального района Республики Татарстан – в Большекабанском и Столбищенском сельских поселениях. Здесь будет реконструирован участок дороги Р-239 протяженностью более 5 км: он начинается от двухуровневой автомобильной развязки неподалеку от села Малые Кабаны и заканчивается на въезде на территорию международного аэропорта «Казань». 

Цель реконструкции - приведение автомобильной дороги к нормативным показателям пропускной способности и снижение аварийности. 

Для этого будет проведено уширение проезжей части до четырех полос движения, устроена разделительная полоса и построены новые право- и левоповоротные съезды. Запланировано и сооружение разворотной эстакады, которая нужна для разворота и заезда со стороны Казани и села Столбище в многофункциональный выставочный центр «Казань-Экспо», а также для движения в сторону Оренбурга, села Большие Кабаны и других населенных пунктов. 

Работы пройдут в четыре этапа, в ходе которых также переустроят коммуникации, реконструируют транспортную развязку, построят новые путепроводы и подземные пешеходные переходы, установят наружное электроосвещение и оборудуют участок системами транспортной безопасности и средствами организации дорожного движения. Кроме того, здесь переустроят магистральный газопровод ПАО «Газпром» и магистральный этиленопровод АО «Нижнекамскнефтехим», попадающие в зону реконструкции, а также выполнят другие необходимые работы. 

Застройщик - ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства». Инженерные изыскания выполнило АО «Институт проектирования транспортных сооружений». 

 

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