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Инвестиции (проекты)

Ростех создаст первую отечественную электростанцию для работы на арктическом шельфе

Ростех создаст первую отечественную электростанцию для работы на арктическом шельфе

25 мая 2020, 16:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСТЕХ, ОДК
Отрасль: Электроэнергетика Машиностроение 

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Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха поставит комплексную двухтопливную газотурбинную электростанцию для энергоснабжения ледостойкой нефтегазовой платформы «Каменномысское-море» в Ямало-Ненецком АО в интересах «Газпрома». Это первая поставка отечественной газотурбинной электростанции морского исполнения для шельфовых объектов. 

Работу электростанции мощностью 32 МВт обеспечивают четыре агрегата ГТА-8, созданные в кооперации предприятий «ОДК-Газовые турбины» и «ОДК-Сатурн». Оборудование адаптировано к работе в условиях Арктики и соответствует требованиям Российского морского регистра судоходства. Электростанция, работающая на природном газе и дизельном топливе, сможет полностью обеспечить энергией нефтегазовую платформу. 

«Установка первой отечественной газотурбинной электростанции на ледостойкую платформу – важный этап в освоении российской части арктического шельфа и полностью соответствует государственной стратегии импортозамещения в области судостроения. Электростанция будет вырабатывать как электрическую, так и, что особенно важно в суровых условиях северных широт, тепловую энергию, полностью покрывая потребности платформы. В планах предприятия – освоение производства двухтопливных электростанций на базе ГТА-16 и ГТА-25, что позволит уменьшить размеры силовой установки. Такие станции можно применять в составе энергоустановок на супертанкерах по транспортировке углеводородов, ледоколах, судах разведочного бурения, добычи, переработки и хранения углеводородов, нефтегазовых платформах, а также на плавучих электростанциях и в составе береговых портовых энергокомплексов. Электростанции создаются на базе газотурбинных двигателей ПАО «ОДК-Сатурн», – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко

Месторождение Каменномысское-море открыто в 2000 году. Запасы составляют 535 млрд кубометров природного газа. Добыча начнется в начале 20-х гг. и будет вестись из 42 скважин. В перспективе несколько месторождений в окрестностях Ямбурга (Каменномысское-море, Северо-Каменномысское, Семаковское, Тота-Яхинское, Антипаютинское, Чугорьяхинское, Обское, Парусовое, Северо-Парусовое) будут разрабатываться взаимосвязанным технологическим комплексом с транзитом газа через имеющиеся мощности на Ямбургском месторождении. 

Всего предприятиями Ростеха в интересах нефтегазовых компаний было поставлено более 450 газоперекачивающих и энергогенерирующих агрегатов. Оборудование успешно эксплуатируется на объектах «Газпрома», «Лукойла», «Роснефти» и «Новатэка».

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Компания: Ростех

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