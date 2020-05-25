Сотрудники Лабинских электрических сетей компании «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») приступили к ремонту оборудования трех крупных подстанций, классом напряжения 35 кВ «Восточная», «Водозабор» и «Константиновская». Питающие центры обеспечивают электроснабжением порядка 12 тысяч жителей и 13 социальных объектов Курганинска, станицы Константиновская и хутора Красное поле Курганинского района.

Отметим, что от качественной работы этих подстанций зависит электроснабжение бытовых потребителей и соцзначимой инфраструктуры Курганинского района. Также в надежной передаче электроэнергии нуждаются и объекты АПК муниципалитета – крестьянско-фермерские хозяйства, предприятия по выращиванию зерновых культур и т.д.

Энергетики провели техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики, выполнили ремонт разъединителей, масляных выключателей, измерительных трансформаторов и другого оборудования питающих центров.

На подстанции «Восточная» специалисты службы изоляции и защиты от перенапряжений выполнили испытания всего оборудования, в том числе силовых трансформаторов, ограничителей перенапряжения, конденсаторов связи.

– Мы приступили к ремонту объектов электросетевого комплекса. Это основной и наиболее важный этап подготовки оборудования к работе в предстоящий осенне-зимний период, – подчеркнул первый заместитель директора-Главный инженер Лабинских электрических сетей Сергей Яновский. – Мы выполняем эту работу, четко следуя утвержденным планам и графикам. Также в условиях сложной эпидемиологической ситуации на особом контроле стоит соблюдение правил безопасности от коронавирусной инфекции – использование масок, антисептических средств.

В зону ответственности Лабинских электрических сетей входят три административных района: Лабинский, Курганинский и Мостовский. Предприятие обслуживает территорию общей площадью порядка 7100 кв.км с численностью населения более 275 тысяч человек. Протяженность воздушных линий электропередачи составляет более 6000 км. Основное оборудование включает в себя 13 подстанций напряжением 110 кВ, 36 подстанций напряжением 35 кВ и 1465 трансформаторных подстанций 10/04 кВ, техническое обслуживание которых обеспечивают 14 электросетевых участков.