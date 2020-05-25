Верховный суд (ВС) Крыма начал рассмотрение дела организатора энергетической блокады Крыма Ленура Ислямова. Его обвиняют в диверсии, нанесшей экономике полуострова ущерб почти в 2,5 млрд рублей.

Речь идет о подрыве в ноябре 2015 года в Херсонской области Украины высоковольтных ЛЭП, снабжающих Крым электричеством. В результате на полуострове произошел блэкаут, а стабильное электроснабжение восстанавливалось около полугода. Также подсудимому вменяются организация незаконного вооруженного формирования и многочисленные призывы к нарушению территориальной целостности РФ. Ленур Ислямов, занимавший ранее пост вице-премьера Крыма, а последние несколько лет проживающий на Украине, заявил, что лично участвовать в заседаниях суда не планирует.

Первое заседание по делу организатора продовольственной и энергетической блокад Крыма Ленура Ислямова прошло без журналистов. В пресс-службе ВС Крыма “Ъ” сообщили, что процесс открыт, но «с целью обеспечения соблюдения гражданами социального дистанцирования» разрешен допуск в зал суда лишь нескольких человек. Места в итоге хватило только для участников слушаний. В суде “Ъ” также рассказали, что на первом заседании были установлены личности представителей потерпевших, которыми были признаны девять юридических лиц.

«Сторона государственного обвинения огласила обвинительное заключение и гражданские иски. После определения порядка судебного следствия суд приступил к допросу представителей потерпевших»,— сказали “Ъ” в пресс-службе суда.

Ленур Ислямов, проживающий сейчас на Украине, на заседании суда не присутствовал.

Материалы уголовного дела поступили в суд 17 апреля 2020 года. Господина Ислямова обвиняют в диверсии, совершенной группой лиц, повлекшей значительный ущерб (п. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ), в шести публичных призывов к нарушению территориальной целостности РФ (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ), а также организации незаконного вооруженного формирования (ч. 1ст. 208 УК РФ). Следующее заседание суда назначено на 27 мая.

Ленур Ислямов — гражданин России, который до присоединения Крыма к России в 2014 году занимался бизнесом на полуострове и в Москве: владел крупным транспортным предприятием, сетью магазинов электроники, банком, телеканалом «АТР».

Весной 2014 года господин Ислямов был назначен главой Крыма Сергеем Аксеновым на пост вице-премьера правительства республики, однако уже через два месяца был уволен, после чего начал конфликтовать с местной властью. В апреле 2015 года его телеканал АТР прекратил вещание в Крыму, Ленур Ислямов переехал на Украину, где начал открыто заявлять о необходимости проведения военной операции для присоединения полуострова к Украине. Бизнесменом был создан «Батальон имени Номана Челебиджихана», признанный в РФ незаконным вооруженным формированием. Господин Ислямов получил украинское гражданство.

В сентябре 2015 года Ленуром Ислямовым, лидерами (Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров) Меджлиса крымских татар (организация в 2016 году была признана в РФ экстремистской и запрещена) при поддержке бойцов украинских националистических батальонов («Азов», «Правый сектор» и других организаций, признанных в РФ экстремистскими) была организована «продовольственная блокада» Крыма. На полуостров прекратили пропуск любых коммерческих грузов.

А 20 ноября 2015 года в Херсонской области были подорваны опоры двух из четырех ЛЭП, по которым электричество поставляется в Крым. Ночью 22 ноября взрывами вывели из строя еще две опоры, из-за чего Крым полностью отключился от поставок электроэнергии с Украины.

Стабильное электроснабжение полуострова было восстановлено лишь в мае 2016 года, после запуска на полную мощность энергомоста, соединившего полуостров с ЕЭС России.

Высоковольтные кабели были проложены по дну Керченского пролива. А перебои с электричеством в Крыму прекратились лишь в 2019 году, с вводом в строй двух новых ТЭС, построенных дочерним предприятием «Ростеха» в рамках реализации ФЦП развития региона.

В декабре 2015 года Ленуру Ислямову было заочно предъявлено обвинение в диверсии. Уголовное дело было возбуждено ФСБ. Судом было арестовано крымское имущество господина Ислямова. Однако часть своих активов он ранее успел переоформить на родственников и доверенных лиц. Они (например, сеть магазинов, торгующих электроникой) до сих пор работают в Крыму. В июле 2016 года прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что энергоблокада нанесла ущерб крымской экономике в 2,5 млрд руб.

Ранее весной 2020 года были заочно предъявлены обвинения в совершении ряда уголовных преступлений председателю Меджлиса Рефату Чубарову и украинскому депутату Мустафе Джемилеву. Но организацию энергоблокады Крыма им не инкриминируют. Оба политика заявляли, что активизация дел в их отношении связана с «маршем на Крым», который они хотели провести в начале мая, но перенесли на более поздний срок. В свою очередь, Ленур Ислямов среди его организаторов не фигурировал.

Вадим Никифоров, Симферополь