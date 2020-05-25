Заводом электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» в I квартале 2020 года успешно аттестованы и запущены в серийное производство ограничители перенапряжений нелинейные с полимерной изоляцией серии ВЛ опорного и подвесного исполнения на классы напряжения 110, 220 кВ с током пропускной способности 850 и 1000 А.

В планах на ближайший квартал - выпуск ОПН серии ВЛ на II и IV классы пропускной способности.

Ограничители перенапряжений нелинейные (ОПН) представляют собой разрядники без искровых промежутков, в которых используются последовательно соединенные варисторы (высоконелинейные резисторы), изготовленные на основе оксида цинка.

Ограничители перенапряжений нелинейные (ОПН) предназначены для защиты изоляции электрооборудования на классы напряжения 110 и 220 кВ переменного тока промышленной частоты 50 Гц, работающего в сетях с заземленной нейтралью (коэффициент замыкания на землю не выше 1.4), от грозовых и коммутационных перенапряжений.

Основные характеристики:

Класс напряжения сети: 110, 220 кВ

Номинальный разрядный ток: 10 кА

Ток короткого замыкания: 65 кА

Ток пропускной способности: 850 и 1000 А



Габариты:

110 кВ: высота 1225 мм

Не имеет экрана

220 кВ: высота 2370 мм

Имеет экран для выравнивания напряжения вдоль ограничителя

Вес – 110 кВ: не более 37 кг

220 кВ: не более 71 кг

Сейсмостойкость - 9

Срок службы - 30 лет

Гарантийных срок эксплуатации – 5 лет



Конструктивные особенности ОПН «ЗЭТО»:

каждый элемент выполнен в виде блока последовательно соединенных оксидно-цинковых варисторов, заключенного в полимерную герметичную покрышку из жидкой кремнийорганической резины (LSR), которая нанесена непосредственно на варисторы;

за счет применения технологии SVT® – «Silicone Vacuum Treatment» компании Hubers отсутствуют воздушные включения в покрышке;

для выравнивания напряжения вдоль ОПН-220 применяется система экранов;

для присоединения датчика тока и регистратора срабатывания, ОПН устанавливается на изолирующее основание, а подсоединение подводится в соответствие с проектом. Стойка, датчик тока и регистратор срабатывания поставляются по требованию заказчика.

Сегодня ЗАО «ЗЭТО» серийно выпускает линейку ограничителей перенапряжения от 3 до 500 кВ:

ОПН - 0,38-0,66 (УХЛ1) с полимерной внешней изоляцией

ОПН - 3, 6, 10 (УХЛ1) с полимерной внешней изоляцией

ОПН - 6, 10 (УХЛ1) с фарфоровой внешней изоляцией

ОПН – 35, 110, 150, 220, 330, 500 (УХЛ1) с полимерной внешней изоляцией

По вопросам сотрудничества обращаться: Окунькова Оксана Николаевна, тел. +7 (811)536-37-78, эл.почта: Ogk@zeto.ru