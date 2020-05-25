Итоги работы комитета "Антиконтрафакт"
25 мая 2020, 18:00
Рубрика: Компании
Метки: ЗЭТО
Отрасль: Электротехника
Заводом электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» в I квартале 2020 года успешно аттестованы и запущены в серийное производство ограничители перенапряжений нелинейные с полимерной изоляцией серии ВЛ опорного и подвесного исполнения на классы напряжения 110, 220 кВ с током пропускной способности 850 и 1000 А.
В планах на ближайший квартал - выпуск ОПН серии ВЛ на II и IV классы пропускной способности.
Ограничители перенапряжений нелинейные (ОПН) представляют собой разрядники без искровых промежутков, в которых используются последовательно соединенные варисторы (высоконелинейные резисторы), изготовленные на основе оксида цинка.
Ограничители перенапряжений нелинейные (ОПН) предназначены для защиты изоляции электрооборудования на классы напряжения 110 и 220 кВ переменного тока промышленной частоты 50 Гц, работающего в сетях с заземленной нейтралью (коэффициент замыкания на землю не выше 1.4), от грозовых и коммутационных перенапряжений.
Основные характеристики:
Класс напряжения сети: 110, 220 кВ
Номинальный разрядный ток: 10 кА
Ток короткого замыкания: 65 кА
Ток пропускной способности: 850 и 1000 А
Габариты:
Конструктивные особенности ОПН «ЗЭТО»:
Сегодня ЗАО «ЗЭТО» серийно выпускает линейку ограничителей перенапряжения от 3 до 500 кВ:
По вопросам сотрудничества обращаться: Окунькова Оксана Николаевна, тел. +7 (811)536-37-78, эл.почта: Ogk@zeto.ru
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