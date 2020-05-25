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"ЗЭТО" начал серийный выпуск нелинейных ограничителей перенапряжений серии ВЛ на 110, 220 кВ

ЗЭТО начал серийный выпуск нелинейных ограничителей перенапряжений серии ВЛ на 110, 220 кВ

25 мая 2020, 18:00
Рубрика: Компании
Метки: ЗЭТО
Отрасль: Электротехника 

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Новости компании

Заводом электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» в I квартале 2020 года успешно аттестованы и запущены в серийное производство ограничители перенапряжений нелинейные с полимерной изоляцией серии ВЛ опорного и подвесного исполнения на классы напряжения 110, 220 кВ с током пропускной способности 850 и 1000 А.  

В планах на ближайший квартал - выпуск ОПН серии ВЛ на II и IV классы пропускной способности.

Ограничители перенапряжений нелинейные (ОПН) представляют собой разрядники без искровых промежутков, в которых используются последовательно соединенные варисторы (высоконелинейные резисторы), изготовленные на основе оксида цинка.

Ограничители перенапряжений нелинейные (ОПН) предназначены для защиты изоляции электрооборудования на классы напряжения 110 и 220 кВ переменного тока промышленной частоты 50 Гц, работающего в сетях с заземленной нейтралью (коэффициент замыкания на землю не выше 1.4), от грозовых и коммутационных перенапряжений.

Основные характеристики: 

Класс напряжения сети: 110, 220 кВ
Номинальный разрядный ток: 10 кА
Ток короткого замыкания: 65 кА
Ток пропускной способности: 850 и 1000 А

Габариты:

  • 110 кВ: высота 1225 мм
  • Не имеет экрана
  • 220 кВ: высота 2370 мм
  • Имеет экран для выравнивания напряжения вдоль ограничителя
  • Вес – 110 кВ: не более 37 кг
  • 220 кВ: не более 71 кг
  • Сейсмостойкость - 9
  • Срок службы - 30 лет
  • Гарантийных срок эксплуатации – 5 лет


Конструктивные особенности ОПН «ЗЭТО»:

  • каждый элемент выполнен в виде блока последовательно соединенных оксидно-цинковых варисторов, заключенного в полимерную герметичную покрышку из жидкой кремнийорганической резины (LSR), которая нанесена непосредственно на варисторы;
  • за счет применения технологии SVT® – «Silicone Vacuum Treatment» компании Hubers отсутствуют воздушные включения в покрышке;
  • для выравнивания напряжения вдоль ОПН-220 применяется система экранов;
  • для присоединения датчика тока и регистратора срабатывания, ОПН устанавливается на изолирующее основание, а подсоединение подводится в соответствие с проектом. Стойка, датчик тока и регистратор срабатывания поставляются по требованию заказчика.

Сегодня ЗАО «ЗЭТО» серийно выпускает линейку ограничителей перенапряжения от 3 до 500 кВ:

  • ОПН - 0,38-0,66 (УХЛ1) с полимерной внешней изоляцией
  • ОПН - 3, 6, 10 (УХЛ1) с полимерной внешней изоляцией
  • ОПН - 6, 10 (УХЛ1) с фарфоровой внешней изоляцией
  • ОПН – 35, 110, 150, 220, 330, 500 (УХЛ1) с полимерной внешней изоляцией

По вопросам сотрудничества обращаться:  Окунькова Оксана Николаевна, тел. +7 (811)536-37-78, эл.почта: Ogk@zeto.ru

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