COVID-19 COVID-19

Смотрите еженедельные прямые трансляции 29 мая с 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Инновации (разработки)

Оборонное предприятие в Дагестане начнет серийное производство бытовых бактерицидных ламп

Оборонное предприятие в Дагестане начнет серийное производство бытовых бактерицидных ламп

26 мая 2020, 15:15
Рубрика: Инновации
Метки: КОРОНАВИРУС 2020, COVID-19, КЭМЗ
Отрасль: Электротехника 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
289

Дагестанский "Кизлярский электромеханический завод" (ОАО "Концерн КЭМЗ"), выпускающий продукцию оборонно-промышленного назначения, готов приступить к серийному выпуску бактерицидных ламп, которые могут использоваться как в медицинских учреждениях, так и в жилых помещениях, сообщил ТАСС генеральный директор предприятий Ибрагим Ахматов во вторник.

"Ранее мы изготавливали опытные образцы бактерицидных ламп, в массовом производстве необходимости не было. Сейчас [в связи с пандемией коронавируса] есть возможность предложить эту продукцию. Эти лампы способны уничтожать бактерии, их можно использовать в обычных жилых помещениях. <…> Сейчас мы готовы начать серийный выпуск", - сказал Ахматов.

По его словам, выпуск новой продукции организован на мощностях по производству энергосберегающих светильников. В настоящее время выпущено около 1 тыс. бактерицидных ламп.

"Пока больших объемов нет, сейчас выходим на рынок. Думаю, что сначала раздадим по одной лампе своим сотрудникам, чтобы они использовали их у себя. <…> В дальнейшем объемы производства будут зависеть от количества заказов. У нас есть целая линия для производства таких ламп, потребности республики готовы обеспечить", - пояснил Ахматов.

ОАО "Концерн КЭМЗ" основано в 1962 году, занимается разработкой и производством авиационной техники в основном для авиационной холдинговой компании "Сухой" и российской самолетостроительной корпорации "МиГ". Наряду с продукцией оборонного назначения поставляет продукцию для ПАО "Камаз", а также выпускает гражданскую продукцию и товары народного потребления. В настоящее время завод выпускает около 500 наименований различных изделий. В состав концерна входят более 10 филиалов и дочерних предприятий. В 2008 году концерн был включен в состав ГК "Ростехнологии".

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инновации
В Новосибирске построили многоэтажку с солнечными батареями на крыше
Установка готовой к использованию новой многоходовой линии волочения на заводе ProCab
Гибридный кабель для использования в сельскохозяйственной отрасли
Компания LAPP - первопроходец в области кабелей постоянного тока и разработчик кабелей постоянного тока для робототехники
Эта новость часть сюжета Коронавирус
Другие новости сюжета:

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно