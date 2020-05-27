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Модернизация

Энергетики филиала "Россети Урал" - "Челябэнерго" подключили к электросетям шесть станций сотовой связи на юге Челябинской области

Энергетики филиала Россети Урал - Челябэнерго подключили к электросетям шесть станций сотовой связи на юге Челябинской области

27 мая 2020, 13:59
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК УРАЛА, РОССЕТИ УРАЛ, ЧЕЛЯБЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Специалисты производственного отделения «Троицкие электрические сети» филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» выполнили технологическое присоединение к электросетям компании шести базовых станций сотовой связи в городе Троицк и Пластовском муниципальном районе Челябинской области.

В результате выполненных мероприятий энергетики обеспечили надежное и качественное электроснабжение специального оборудования, осуществляющего устойчивый сигнал сотовой связи для жителей трех улиц города Троицка: им. Спартака, им. К.Э. Циолковского, им. Ю.А. Гагарина, - и в поселке Токаревка,.

В целях обеспечения надёжного и качественного сигнала сотовой связи в селе Воронино Пластовского муниципального района энергетики произвели реконструкцию воздушной линии электропередачи (ВЛ) 0,4 кВ. Специалисты «Россети Урал» - «Челябэнерго» заменили опоры и смонтировали 161 м самонесущего изолированного провода (СИП).

Высокотехнологичный современный СИП гарантирует надежную передачу электроэнергии даже в самых сложных климатических условиях, обеспечивает максимальную защиту от несанкционированных подключений к электрическим сетям и сводит к нулю возможность получения электротравмы.

Все работы выполнены в рамках реализации программы по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго». Выполненные мероприятия не только обеспечат надежную и стабильную телефонную связь и интернет услуги, но и позволят значительно повысить качество жизни для более 2000 жителей юга Челябинской области.

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Компания: Россети Урал

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