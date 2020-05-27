В рамках договора на технологическое присоединение энергетики выполнили ряд мероприятий по подключению крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного неподалеку от села Волошино на землях Суворовского сельского поселения, к сетям ГУП РК «Крымэнерго».

В частности, в рамках проведения вышеуказанных мероприятий, на прошлой неделе специалистами Красноперекопского РЭС была установлена комплектная трансформаторная подстанция (КТП 160/10/04) и 20 новых опор. А также для обеспечения фермы электроэнергией построены воздушные линии общей протяженностью 740 метров.

Работники РЭС продолжают плановые работы по ремонту энергообъектов в сельской местности. Был проведен капитальный ремонт двух трансформаторных подстанций в селах Долинка и Сватово, а также заменен дефектный провод на участке ВЛ 10 кВ в районе села Богачевка.

Стоит отметить, что ГУП РК «Крымэнерго» уделяет особое внимание подключению к сети объектов малого и среднего предпринимательства. Напоминаем, что подать заявку и получить дополнительную информацию о процедуре технологического присоединения к сетям ГУП РК «Крымэнерго» можно на официальном сайте http://gup-krymenergo.crimea.ru/.