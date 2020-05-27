Филиал «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Самарские сети» обеспечил технологическое присоединение к сетям пчелопромышленной компании «Самарский областной центр пчеловодства». Предприятие получило 150 кВт мощности, из которых 70 кВт – дополнительной, для производства и переработки меда.

Центр пчеловодства ранее уже был подключен к сетям Самарского филиала «Россети Волга». Для расширения производства предприятию потребовалась дополнительная мощность. С этой целью энергетики подключили воздушную линию электропередачи 10 кВ к новой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА. Так же был организован коммерческий учет потребляемой электрической энергии. Центром питания потребителя является подстанция 110/35/10 кВ Смышляевка-Тяговая.

В рамках содействия развитию агропромышленного комплекса на территории региона энергетики филиала «Самарские сети» реализуют приоритетные проекты по электроснабжению и обеспечению дополнительными мощностями предприятий и объектов сельскохозяйственного назначения.

В период сложившейся в регионе неблагоприятной эпидемиологической обстановки подать заявку на технологическое присоединение к электросетям можно дистанционно, не выходя из дома или офиса, в личном кабинете на официальном сайте «Россети Волга» (www.mrsk-volgi.ru), через Портал электросетевых услуг ПАО «Россети» (https://портал-тп.рф) или с помощью нового мобильного приложения «Россети – личный кабинет». Консультацию по всем интересующим вопросам можно получить по телефону единого контакт-центра 8-800-220-0-220 или центра обслуживания потребителей филиала «Самарские сети» 8 (846) 339-34-00.