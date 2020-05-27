В Левокумском районе строится крупный тепличный комплекс

В Левокумском районе ведётся строительство крупного тепличного комплекса. Как сообщили в Минсельхозе региона, теплицы для круглогодичного выращивания овощей общей площадью не менее 22,7 гектара возводят близ посёлка Заря.

Глава аграрного ведомства Ставропольского края Владимир Ситников в режиме видеоконференции провёл совещание с участием представителей агрокомплекса, ведущего строительство и одного из российских банков.

«Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назвал тепличное овощеводство одним из ключевых направлений развития аграрной отрасли. Данный проект — значимый для региона, поэтому необходимо выстроить отношения с банком и решить вопросы финансирования», — отметил министр.

Как сообщили в Минсельхозе региона, банк принял положительное решение о дальнейшем сотрудничестве с предприятием. Инвестиционный бюджет проекта составляет 4,8 млрд рублей.

Строительство тепличного комплекса ведётся с помощью мер господдержки, а именно субсидии на возмещение части затрат, отметили в аграрном ведомстве. На будущем предприятии планируется создать 312 рабочих мест.