Во Внуково построят новую производственно-техническую зону

В Международном аэропорту «Внуково» в Москве планируют построить новую производственно-техническую зону, сообщает RosTender.info. Администрация аэропорта объявила тендер на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной, рабочей и сметной документации для строительства 1-й очереди производственно-технической зоны (ПТЗ-1). Максимальная стоимость контракта с победителем составит 121,5 млн рублей. Итоги тендера подведут 17 июля, предложения от участников принимают до 26 июня.

В производственно-технической зоне разместят комплекс подразделений и служб, необходимых для эксплуатации аэродрома, в том числе для содержания взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, мест стоянок воздушных судов и перрона.

Также здесь будут находиться службы технического обслуживания и ремонта спецавтотранспорта и других видов техники, топливно-заправочный пункт, службы светотехники, связи и обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников аэропорта, отдел эксплуатации и ремонта зданий и сооружений и служба теплотехнического санитарно-технического обеспечения.