COVID-19 COVID-19

Смотрите еженедельные прямые трансляции RusCable Review! с 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Инвестиции (проекты)

Во Внуково построят новую производственно-техническую зону

Во Внуково построят новую производственно-техническую зону

27 мая 2020, 14:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
320

В Международном аэропорту «Внуково» в Москве планируют построить новую производственно-техническую зону, сообщает RosTender.info. Администрация аэропорта объявила тендер на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной, рабочей и сметной документации для строительства 1-й очереди производственно-технической зоны (ПТЗ-1). Максимальная стоимость контракта с победителем составит 121,5 млн рублей. Итоги тендера подведут 17 июля, предложения от участников принимают до 26 июня.

В производственно-технической зоне разместят комплекс подразделений и служб, необходимых для эксплуатации аэродрома, в том числе для содержания взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, мест стоянок воздушных судов и перрона.

Также здесь будут находиться службы технического обслуживания и ремонта спецавтотранспорта и других видов техники, топливно-заправочный пункт, службы светотехники, связи и обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников аэропорта, отдел эксплуатации и ремонта зданий и сооружений и служба теплотехнического санитарно-технического обеспечения.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: РосТендер

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
В Калужской области построят водозабор
Центр для разработки электродвигателей построят в ОЭЗ
Росатомфлот обзаведется плавучим доком
В Полесском районе в 2021 году построят завод по переработке торфа на 40 рабочих мест
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно