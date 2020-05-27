12 мая ООО «Башкирэнерго» и ООО «БЭСК Инжиниринг» (дочерние компании АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») приступили к строительству отпайки 110 кВ от будущей подстанции 110 кВ «Романовка».

По сути, строительство отпайки и подстанции - это две части крупного энергетического проекта, который башкирские энергетики планируют осуществить в 2020-2021 годах и который является логическим продолжением ввода в эксплуатацию в 2019 году подстанции 110 кВ «Кустаревская» и строительства отпайки 110 кВ от нее. Это масштабное строительство электросетевики ведут с 2015 года, когда стало ясно, что юго-западная часть столицы Башкирии – Демский район, а также стык Демского района и Затона – становится основной строительной площадкой для новоселов мегаполиса.

Что касается конкретно строительства отпайки 110 кВ от будущей подстанции 110 кВ «Романовка», то ее протяженность составит 1 км. Она свяжет подстанцию с ВЛ 110 кВ «Дема – Уфимская ТЭЦ-4». Для строительства ЛЭП необходимо поставить 5 анкерных металлических опор и две промежуточные железобетонные. Новая ЛЭП должна пересечь существующие высоковольтные линии электропередачи: ВЛ 110 кВ «Дема – Кушнаренково, 1 и 2 ц.», две ВКЛ 10 кВ и одну ВЛ 10 кВ. В связи с пересечением предстоит провести переустройство этих ВКЛ и ВЛ с заменой части опор. Помимо этого, энергетикам предстоит обустроить переход ЛЭП над автомобильной дорогой «Дема – Затон».

На отпайке 110 кВ также планируется разместить волоконно-оптическую линию связи из 32 волокон, по которой вся телеметрическая информация с ПС 110 кВ «Романовка» будет поступать в Центр управления сетями ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго».

В данный момент на месте будущей подстанции 110 кВ «Романовка» расположен распределительный пункт 10 кВ с тем же названием. К строительству РП 10 кВ энергетики приступили в январе 2015 года, что стало первым этапом будущей масштабной энергетической стройки. Электросетевики построили и запитали энергообъект по воздушным линиям электропередачи 10 кВ. На втором этапе, реализация которого была осуществлена в 2017 году, энергетики связали ПС 110 кВ «Миловка» и РП 10 кВ «Романовка» кабельной линией электропередачи. И, наконец, на третьем этапе строительных работ, которые должны стартовать в 2021 году, планируется преобразовать РП в полноценную подстанцию 110 кВ.

Непосредственно ПС 110 кВ «Романовка» и отпайка 110 кВ от нее предназначены для инфраструктурного обеспечения проекта «Города-парка» в районе Романовки. Он разработан французскими архитекторами с привлечением испанских и британских специалистов. Жилой район рассчитан на 100 тысяч жителей, его общая площадь — 2,5 миллиона квадратных метров. Территория здесь незатапливаемая, все зеленые насаждения также будут сохранены. Здесь будет и дорогое жилье, и социальное. Предусмотрено возведение торговых, спортивных, социальных объектов, обустройство парковых зон, пешеходной улицы.



На снимке: строительная площадка отпайки 110 кВ от будущей подстанции 110 кВ «Романовка».