Об основных тенденциях кабельно-проводниковой промышленности, работе в условиях пандемии и драйверах роста потребления алюминия в интервью изданию специализирующемуся на теме металлов, по скайпу рассказал Павел Моряков, генеральный директор ГК «Москабельмет», руководитель секции «Энергетика» в Алюминиевой Ассоциации.