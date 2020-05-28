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Павел Моряков, ГК "Москабельмет": "В кабельной промышленности у алюминия большой потенциал" (видеоинтервью)

Об основных тенденциях кабельно-проводниковой промышленности, работе в условиях пандемии и драйверах роста потребления алюминия в интервью изданию специализирующемуся на теме металлов, по скайпу рассказал Павел Моряков, генеральный директор ГК «Москабельмет», руководитель секции «Энергетика» в Алюминиевой Ассоциации.

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Эта новость часть сюжета Интервью RusCable.Ru
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