Пятый дайджест Ассоциации "Электрокабель"
28 мая 2020, 14:50
Рубрика: Компании
Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ, ОНЛАЙН, АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность
Об основных тенденциях кабельно-проводниковой промышленности, работе в условиях пандемии и драйверах роста потребления алюминия в интервью изданию специализирующемуся на теме металлов, по скайпу рассказал Павел Моряков, генеральный директор ГК «Москабельмет», руководитель секции «Энергетика» в Алюминиевой Ассоциации.
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