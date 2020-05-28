С начала 2020 года специалисты астраханского филиала «Россети Юг» отремонтировали 110 трансформаторных подстанций, около 160 км линий электропередачи различных классов напряжения, улучшив электроснабжение потребителей Астрахани и нескольких сельских районов области. Выполнение ремонтной программы филиала по итогам четырех месяцев в среднем составляет около 115%.

Подготовка энергооборудования к осенне-зимнему периоду завершена на 16 крупных подстанциях 35-110 кВ. Это «Юбилейная», «Северная», «Первомайская», «Трусовская», «Судостроительная», «Ахтубинская», «Сероглазовка», «Чаганская», «Пологое Займище» и другие. Специалисты компании заменили и усилили более 475 опор воздушных линий электропередачи, расчистили около 180 га от растительности, которая часто становится причиной нарушений электроснабжения. В Астрахани и Ахтубинске отремонтированы подземные коммуникации - 2 км кабельных линий 0,4-10 кВ. Выполненные работы сделали надежнее и качественнее электроснабжение областного центра, а также жителей Красноярского, Харабалинского, Володарского, Енотавского и Икрянинского, Камызякского, Ахтубинского и других районов области.

До конца 2020 года энергетикам предстоит отремонтировать более 350 трансформаторных подстанций, 600 км воздушных линий электропередачи всех классов напряжения, а также провести расчистку 242 га вдоль трасс воздушных линий электропередачи. Специалисты филиала также заменят более 700 дефектных опор, на оборудовании подстанций 35 кВ и выше установят около 80 новых изоляторов.