Портал RusCable.Ru приступает к большому обновлению раздела «Испытательные центры», в Каталоге организаций. Главный реестр предприятий кабельной промышленности и смежных отраслей пополнится информацией о сертификационных и испытательных органах России. Это обеспечит наших читателей дополнительными сведениями, которые всегда играют важную роль при выборе контрагента. Мы приглашаем представителей данных организаций к участию в этом процессе: направляйте нам свою информацию, а также контактные данные. Это можно сделать через почту mail@ruscable.ru (с пометкой «Обновление каталога») или через специальную форму в конце новости.

Важнейшую роль в жизнедеятельности любого кабельного предприятия играют сертификационные организации и испытательные центры, выполняя основные функции в процессе контроля и подтверждения качества, компетенций. Однако, активная работа участников отраслевых ассоциаций установила большой объем ненадежных организаций, которые осуществляют свою деятельность в этой сфере. В период 2018-2020 года кропотливый труд антиконтрафактных объединений установил несколько недобросовестных компаний. Оказалось, что даже честные производители взаимодействовали с ними, не зная о том – с кем на самом деле они работают. Основная причина этому – отсутствие надежной информации, недостаточная проработка контрагента и огромное количество подобных организаций по всей России.

Мы делаем все возможное, для того чтобы работа специалистов кабельного рынка становилась более удобной и понятной, предоставляя им эффективные и доступные инструменты. Каталог организаций является «энциклопедией» кабельного мира. Размещение информации о компании сравнимо с отправкой визитной карточки каждому читателю. Это дает не только шанс представить себя потенциальному клиенту, рассказать о своей деятельности, но и поделиться полезной информацией, контактными данными, соединив это с опубликованными новостями, статьями, интервью и многим другим. Наличие информации об организации в Каталоге, сертификационном органе или испытательном центре, предоставит возможность познакомить аудиторию RusCable.Ru с вашей компанией. Это полезно, как для независимых центров, как возможность выделить себя на фоне нескольких сотен аналогичных организаций, так и для ИЦ кабельных предприятий, информация о которых имеет слабое распространение.

Редакция RusCable.Ru приглашает представителей отраслевых компаний принять участие в формировании обновленного раздела «Испытательные центры». Направляйте письма на почту mail@ruscable.ru с темой «Обновление каталога». В письме указывайте основную информацию о вашей организации, сферы ее деятельности и предоставляемые услуги. Обязательно дополните письмо контактными данными, ссылкой на персональный сайт.

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