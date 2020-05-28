В Чувашии завершился капитальный ремонт подстанции 110 кВ

Энергетики филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Чувашэнерго» в рамках подготовки своих объектов к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. завершили капитальный ремонт электрооборудования на подстанции ПС 110/35/10 кВ «Вурнары».

Объект по воздушной линии ВЛ-10 кВ обеспечивает энергоснабжением около 18 тыс. жителей 12 населенных пунктов Вурнарского района Чувашской Республики. Кроме того, подстанция снабжает электроэнергией жилые и социально значимые объекты, среди которых Вурнарская районная станция по борьбе с болезнями животных, ООО «Энергостроймонтаж», филиал фирмы «Август», Вурнарский завод смесевых препаратов, Чувашкабельмет, объекты филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» – «Заволжское ЛПУМГ» и т.д.

ПС 110/35/10кВ «Вурнары» введена в эксплуатацию в 1962 году. Ее установленная мощность на сегодняшний день составляет 35 (1х10 и 1х25) МВА.

Ремонтные бригады чувашских энергетиков провели на подстанции целый комплекс мероприятий. В частности, был выполнен капитальный ремонт 2 выключателей, 2 короткозамыкателей, 3 отделителей, восстановлены диспетчерские наименования. Также произведен текущий ремонт силовых трансформаторов Т-1 и Т-2, дугогасящих реакторов ДГР-1 и ДГР-2. Все работы велись в строгом соответствии с правилами защиты персонала от инфекционных заболеваний. Затраты на проведение работ составили порядка 700 тыс. рублей.

Ремонтная кампания в филиале «Чувашэнерго» ведется в соответствии с графиком. Своевременное и качественное выполнение ремонтов способствует поддержанию надлежащего уровня надежности электросетевого оборудования, предотвращению отказов оборудования, обеспечению бесперебойного электроснабжения всех потребителей в предстоящий осенне-зимний период.