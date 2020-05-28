COVID-19 COVID-19

Смотрите еженедельные прямые трансляции RusCable Review! с 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Компании

Первая цифровая подстанция в Воронежской области заработает в августе 2020 года

Первая цифровая подстанция в Воронежской области заработает в августе 2020 года

28 мая 2020, 17:05
Рубрика: Компании
Метки: ЗЭТО
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
257
Новости компании

ЗЭТО

ЗЭТО

Завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» в прошлом году поставил оборудование для первой в Воронежской области цифровой подстанции 110/10 кВ «Спутник»: комплектные распределительные устройства КРУЭ-110 кВ и ячейки КРУ-ZETO 10 кВ.

Проектирование, строительство и монтаж ПС «Спутник» осуществляла компания ООО «ЗЭТО СМП Северо-запад» при участии проектного отдела ООО «СМП-Центр».

В настоящий момент специалисты «Россети Центр» завершили строительно-монтажные работы и установку основного силового и вспомогательного  оборудования, следующий этап - пуско-наладочные работы. Общий объем инвестиций в строительство нового энергообъекта превышает 800 млн. рублей.

ПС 110 кВ «Спутник» в Воронеже – первая цифровая подстанция в Центральном федеральном округе, построенная с применением отечественных передовых технологий и оборудования только российских производителей.  

По словам генерального директора «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье»  Игоря Маковского, «Спутник» станет первой цифровой подстанцией в регионе. Его ввод в эксплуатацию, который намечен на август 2020 года, станет важным шагом на пути реализации концепции Цифровой трансформации и позволит повысить качество и надежность энергоснабжения потребителей областного центра».

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ЗАО "ЗЭТО"

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
Расширена область аккредитации испытательного центра ООО
Завод
Павел Моряков, ГК
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно