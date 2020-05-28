Созданная в 2005 году, заводская испытательная лаборатория ООО «ЧЭМЗ» (территориально обособленное производственное подразделение ООО «МЗВА») сегодня является крупнейшим отраслевым испытательным центром, имеющим с 2013 года аттестацию Федеральной службы по аккредитации. В 2015 и 2018 годах приказами «Росаккредитации» были утверждены расширенные области аккредитации испытательного центра, которые включали испытания продукции предприятий ПО «ФОРЭНЕРГО», а также испытания некоторых смежных изделий (провода, грозотросы и др.).

Однако, постоянная инновационная деятельность и развитие сотрудничества с предприятиями кабельной промышленности требуют соответствующего расширения области аккредитации испытательного центра - проведения новых видов испытаний.

Техническими службами ООО« МЗВА» и ООО «ЧЭМЗ», коллективом испытательного центра проведена огромная работа, по результатам которой приказом Федеральной службы по аккредитации подтверждена компетенция и утверждена дополнительная область аккредитации Испытательного Центра высоковольтных изоляторов и линейной арматуры ООО «ЧЭМЗ» - ООО «МЗВА». Дополнительная область аккредитации включает более ста семидесяти новых видов испытаний, в том числе полный цикл уникальных испытаний для нового направления оборудования для воздушных линий электропередачи - жестких анкерных линий (ЖАЛ).

Актуальность применения ЖАЛ подтверждена требованиями Технической политики ПАО «Россети», многочисленными запросами электросетевых компаний. Специалистами ООО «МЗВА» разработана конструкция такого устройства, предназначенного для обеспечения безопасности (непрерывность страховки для предотвращения падения работника при его случайном срыве) и удобства подъёма электромонтеров на металлические и железобетонные опоры воздушных линий электропередачи и порталы открытых распределительных устройств подстанций. Техническое решение защищено патентом. С включением испытаний ЖАЛ в область аккредитации Испытательного Центра высоковольтных изоляторов и линейной арматуры ООО «ЧЭМЗ» - ООО «МЗВА» можно констатировать, что отечественный производитель жестких анкерных линий полностью готов к поставкам качественной продукции, отвечающей всем требованиям энергетиков.