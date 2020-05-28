Специалисты Ленинградского филиала компании «Россети Кубань» подключат к электрическим сетям компании строящуюся школу в станице Кущевской Краснодарского края. В новом здании смогут учиться 550 детей и подростков.

«Россети Кубань» выделила объекту 200 кВт мощности, источником питания стала подстанция 35 кВ «Казачья».

Для подключения объекта энергетики провели проектно-изыскательские работы, установили два питающих центра 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА каждый, провели работы по строительству линии 10 кВ с использованием самонесущего изолированного провода (СИП) до трансформаторных подстанций.

– Профессиональные действия специалистов Ленинградского филиала позволили в кратчайшие сроки провести весь комплекс мероприятий для будущего подключения этого образовательного учреждения, – оценил работу энергетиков заместитель главы Кущевского района Михаил Филоненко.

Отметим, что новая школа в Кущевской откроется в сентябре 2022 году. Проектная стоимость объекта образования составляет 678 млн рублей.

Напомним, ранее в ходе рабочей поездки по Кущевскому району губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что новая школа позволила бы решить вопрос со второй сменой в станице Кущевской.

В зону обслуживания Ленинградских электросетей входят Ленинградский, Щербиновский, Кущевский, Староминский и Ейский районы Краснодарского края. На балансе филиала находятся 71 подстанция классом напряжения 35-110 кВ, крупнейшие из которых – «Ейск», «Ейск 2», «Ленинградская», «Кущевская», «Щербиновский свиносовхоз», «Должанская», «Канеловская» и другие.

В числе потребителей Ленинградских электросетей Ейский морской торговый порт, промышленные и курортные объекты Приазовья, «Российские железные дороги», предприятия АПК северной зоны Кубани. Обслуживание электросетей производится в сложных климатических условиях севера Краснодарского края, который отнесен к особым в связи гололедообразованием и большими ветровыми нагрузками.