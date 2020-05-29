На НПС "Ухта-1" построят резервуар для хранения нефти

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на сооружение третьего стального резервуара на нефтеперекачивающей станции «Ухта-1». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Нефтеперекачивающая станция «Ухта-1» построена в начале 1970-х годов, в период интенсивного освоения Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, на участке магистрального нефтепровода Ухта – Ярославль. В настоящее время это один из объектов АО «Транснефть-Север» - дочернего предприятия ПАО «Транснефть».

Проектной документацией, получившей положительное заключение Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство на территории НПС «Ухта-1» стального резервуара № 3. Объем нового резервуара, который установят вместо демонтированного, составит 10000 куб.м. Проектируемый резервуар, предназначенный для приема, откачки и хранения нефти, будет расположен на территории резервуарного парка, суммарный объем которого достигнет 40000 куб.м.

Строительство пройдет на площадке нефтеперекачивающей станции в Республике Коми, в 8 км от города Ухты. Кроме того, проектом запланировано оснащение нового резервуара понтоном из алюминиевых сплавов с уплотняющим затвором. Также здесь проведут монтаж трубопроводного оборудования и подключат нефтепроводы высокого давления для приема и откачки нефти к коллекторам резервуарного парка.

Проектный срок безопасной эксплуатации стального резервуара - 50 лет, с межремонтным интервалом 20 лет.

Финансирование осуществляется за счет средств заказчика – АО «Транснефть-Север». Генеральный проектировщик – АО «Институт по проектированию магистральных трубопроводов» (филиал «Самарагипротрубопровод»).

Фото: wikimapia.org