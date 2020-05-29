На ПС 110 кВ Приволжская проводится реконструкция оборудования

Основной целью проекта, инициированного филиалом ОАО «Сетевая компания» Казанские электрические сети, является реновация основных фондов и повышение уровня технического состояния основного оборудования.

Введенная в эксплуатацию в 1979 году, подстанция «Приволжская» является центром питания для Вахитовского и Приволжского районов города Казани, таких важнейших промышленных объектов как МУП «Водоканал», УФСИН, Казанский завод «Европласт», и т.д.

На ПС 110 кВ Приволжская установлены два силовых трансформатора мощностью 16 МВА, которые запитаны по двум КВЛ 110 кВ Казанская ТЭЦ-1 – Южная III цепь и Казанская ТЭЦ-1 – Южная IV цепь.

В конце 2019 года началось обновление подстанции, которое стартовало с реконструкции здания ЗРУ 6 кВ. Оно было возведено несколько десятилетий назад силами крупного промышленного потребителя по техусловиям, выданным энергетиками.

«Это была обычная практика в те годы, – отмечает заместитель главного инженера КЭС Рустем Галимзянов, - но спустя время потребовались актуальные изменения в проекте здания, которые и были учтены при проведении реконструкции».

Силами субподрядной организации ООО «Дорстрой» выполнены такие работы как: усиление конструктивных элементов здания, проведено его утепление, произведена замена кровли и дверей.

На данный момент в здании ЗРУ 6 кВ работа идет полным ходом: проведен монтаж и идет наладка 40 шкафов КРУ 6 кВ «Техно», установлены 17 шкафов в ОПУ (собственные нужды, панели управления, оперативный и постоянный ток). Исполнитель работ – ООО «СВСЭСС». Новое малообслуживаемое оборудование характеризуется компактностью и высокой степенью надежности. Ожидается, что после ввода в работу оборудования ЗРУ 6кВ можно будет приступить к перезаводу КЛ 6 кВ из КРУН 6 кВ в ЗРУ 6 кВ.

Также в ближайшее время исполнители планируют приступить и к работам на ОРУ 110 кВ: этому будет способствовать и прибытие первого трансформатора из Екатеринбурга (АО «Группа «СВЭЛ»), отложенное на некоторое время из-за пандемии короновируса. На ОРУ 110 кВ будет установлено новое современное оборудование - два силовых трансформатора той же мощности, разъединители 110 кВ с моторными приводами, ТСН, ДГК, ТН 110 кВ и т.д.

«Ликвидация «узкого места» не только на подстанции, но и во всей системе Казанского энергорайона - это замена устаревшей системы ОД-110 кВ и КЗ-110 кВ (отделитель и короткозамыкатель), - продолжает разъяснения Рустем Галимзянов, - на смену этому раритетному для энергообъектов ОАО «Сетевая компания» оборудованию придет более надежное в защите трансформаторов оборудование – элегазовые выключатели».

Проектом предусмотрено полное благоустройство территории: щебеночное покрытие ОРУ 110 кВ, асфальтовое покрытие для проезда пожарных машин, замена ж/б ограждения, современная система видеонаблюдения.

Объем инвестиционных вложений на 2020 год в ПС 110 кВ Приволжская составит 61,38 млн.рублей. Реконструкция энергообъекта, в результате которой будет повышена надежность энергоснабжения и созданы благоприятные условия для социально-экономического развития республиканской столицы, будет продолжена и в 2021 году.