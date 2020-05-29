Установлены новые трехлетние целевые показатели устойчивого развития. Приверженность сокращению воздействия на окружающую среду, устойчивым технологическим инновациям, разнообразию и инклюзивности.

Prysmian Group утвердила раскрытие нефинансовой информации в 2019 году и установила новые среднесрочные цели устойчивого развития на 2022 год в соответствии с Целями устойчивого развития ООН.

"Экологичное воздействие на планету, людей и прибыль является частью ДНК Prysmian Group”, - заявил генеральный директор компании Валерио Баттиста. “Поскольку Prysmian – это акционерная компания, для нас имеет большое значение согласование интересов всех заинтересованных сторон. Кроме того, переход на новые источники энергии – это наш основной приоритет и основной драйвер роста. Инновации, разработка продуктов и конкурентоспособность всегда были в центре нашей стратегии: мы инвестируем в научные исследования и разработки на более 100 миллионов евро в год."

Prysmian постоянно расширяет свой спектр технологий в поддержку перехода к альтернативным источникам электроэнергии и обязуется увеличить долю продаж низкоуглеродистых продуктов до 50% к 2022 году. Подводные и подземные кабельные системы для передачи и распределения электроэнергии, кабели для возобновляемых источников энергии и волоконно-оптические кабели имеют стратегическое значение перехода к альтернативным источникам электроэнергии и декарбонизированной экономики. Prysmian Group недавно была включена Morgan Stanley в список 30 мировых компаний, возглавляющих переход к альтернативным источникам электроэнергии, инвестиции в который к 2030 году составят более 114 миллиардов евро.

Prysmian также берет на себя обязательства по декарбонизации и применении экономики замкнутого цикла для своих производств и процессов, обязуясь к 2022 году сократить выбросы углекислого газа на 2-3% и потребление электроэнергии на 3%, а также повысить процент перерабатываемых отходов до 66%. Помимо Планеты, Люди постоянно были центром внимания, и непрерывность функционирования бизнеса, достигнутая во время кризиса Covid-19 нашими людьми, которые ощущают поддержку и заботу, учитывая предпринятые исключительные профилактические меры, была большой наградой для компании. Компания Prysmian также обязуется увеличить процент женщин на руководящих должностях до 18% и женщин-офисных сотрудников до 40% (проект Side by Side), а также увеличить показатели участия сотрудников в корпоративной жизни и способствовать формированию культуры максимального внимания к безопасности в рабочей среде.

Prysmian Group запустила новую политику вознаграждения, которая связывает выплату бонусов с достижением краткосрочных и долгосрочных целей устойчивого развития, чтобы действительно интегрировать экологические, социальные и управленческие вопросы в свои бизнес-стратегии.

Группа также создала новый комитет по устойчивому развитию в составе совета директоров. Председателем Комитета является член правления Моника Де Виргилиис, а другими членами - Мими Кунг и Мария Летиция Мариани.